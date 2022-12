DEL: Heimsieg-Serie der Straubing Tigers ist gerissen

Drei Monate lang waren die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) zuhause unbesiegt. Im elften Heimspiel, am zweiten Weihnachtsfeiertag, mussten sich die heimstarken Niederbayern den Iserlohn Roosters geschlagen geben. Die Partie am Pulverturm endete 3:4.

Iserlohner waren "abgezockter"

Die Heimsieg-Serie endet, "obwohl man über weite Strecken der Partie das Spielgeschehen diktiert hatte", melden die Tigers nach dem Spiel gegen Iserlohn auf ihrer Homepage. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen seien im Powerplay abgezockter gewesen.

Das Eishockeymatch war bis zum Schluss spannend. Zu Beginn des letzten Drittels stand es zunächst 2:2. Straubing drängte auf den Führungstreffer. Iserlohn nutzte jedoch eine Strafe der Niederbayern aus und kam zurück ins Spiel. Eric Cornel fälschte vor dem Tor einen Schlagschuss von Ryan O´Connor ab - unhaltbar für den niederbayerischen Keeper.

Trainer Tom Pokel und die Mannschaft setzten nochmal alles auf eine Karte und brachten bei noch anderthalb Minuten auf der Uhr einen zusätzlichen Feldspieler für Goalie Florian Bugl. Doch das führte lediglich zum vierten Iserlohner Treffer durch Eric Cornel ins verwaiste Tigers-Tor.

Tigers-Spieler Stephan Daschner brachte seine Mannschaft fünfzehn Sekunden vor Spielende nochmals auf 3:4 heran. Zu mehr reichte es aber in der verbleibenden Zeit nicht mehr.

Etliche Ausfälle bei den Straubing Tigers

Die Straubinger müssen derzeit einige Ausfälle kompensieren: In der Tigers-Verteidigung fehlte auch am 35. Spieltag der angeschlagene Benedikt Kohl, ebenso wie Hunter Miska im Tor. Auch Brandon Manning und Luke Adam mussten diesmal angeschlagen passen. Adrian Klein stand wegen seines Einsatzes mit der Nationalmannschaft bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada nicht zur Verfügung. Weiter waren Yuma Grimm und Bastian Eckl nicht im Line-Up der Tigers.

Im Jahr 2022 noch zwei Spiele

In der Tabelle stehen die Straubing Tigers auf Platz vier – hinter München, Ingolstadt und Mannheim. Morgen bestreitet das Team von Trainer Tom Pokel das nächste Spiel: dann gegen die Kölner Haie. Am Freitag findet das letzte Heimspiel dieses Jahres in Straubing am Pulverturm statt. Die Tigers empfangen die Eisbären aus Berlin.