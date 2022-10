Straubing Tigers verlieren in Iserlohn 1:4 und auch den Torhüter

Keine Punkte, kein Jubiläumsgeschenk für den Kapitän und ein verletzter Torhüter: Für die Straubing Tigers war es ein "gebrauchter" Sonntagnachmittag. Die Niederbayern haben ihr Auswärtsspiel in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) bei den Iserlohn Roosters mit 1:4 (0:0; 0:2; 1:2) aus ihrer Sicht verloren. Mit bisher 16 Punkten aus 13 Spielen bleiben die Tigers damit in der DEL weiter außerhalb der Playoff-Ränge und hinken dem eigenen Anspruch hinterher.

Zu viele Chancen ausgelassen

Teamkapitän Sandro Schönberger hatte in Iserlohn seinen 600. DEL-Einsatz! 597 Spiele hat der Angreifer für die Straubing Tigers gemacht, drei für die Augsburger Panther. Seit 2009 spielt Schönberger ununterbrochen in Straubing, seit zehn Jahren führt er das Team als Kapitän an. Aber, sein Jubiläumsspiel konnten die Tigers nicht gewinnen, obwohl sie deutlich öfter auf das Tor der Gastgeber geschossen haben. Ihre Chancen nutzen die von Greg Poss, einem Jugendfreund von Straubings Coach Tom Pokel trainierten Roosters besser. Der Anschlusstreffer von J.C. Lipon zum zwischenzeitlichen 1:3 kam zu spät. Iserlohn konnte mit einem Schuss ins leere Tor alles klar machen.

Torhüter-Verletzung noch nicht genau bestimmt

Besonders bitter für die Tigers ist außerdem die Verletzung von Torhüter Hunter Miska. Der US-Amerikaner verletzte sich rund zehn Minuten vor dem Ende bei einer Abwehraktion ohne Einfluss eines Gegenspielers und musste vom Eis gehen. Noch ist nicht bekannt, um welche Verletzung es sich handelt. Für Miska kam Youngster Philipp Dietl ins Spiel. Er konnte das zwischenzeitliche 3:0 für die Roosters nicht verhindern. Am Freitagabend hatten die Tigers bereits das Derby zuhause gegen München im Penaltyschießen verloren, das Team von Trainer Pokel nimmt daher aus diesem Wochenende nur einen Punkt mit.