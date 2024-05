Darts: Vom Anfänger zum Bundesliga-Spieler in sieben Wochen

Ich hielt es zunächst für einen Witz. Wir waren gerade fertig mit unseren Dreharbeiten für einen Beitrag über den Dartclub Torpedo's aus Geiersthal. Ob sie mir das Darten beibringen würden, wollte ich am Ende wissen. "Du kannst doch gleich in der Bundesliga mitdarten. Im April spielen wir gegen den Deutschen Meister", war die Antwort. Ich musste lachen. Doch Kapitän Jörg Wittenzellner meinte das tatsächlich ernst. Ich, der absolute Dartanfänger, in der Bundesliga? Gegen den Meister? Eine verrückte Vorstellung. Noch verrückter mit Blick auf den Kalender. Das Spiel stand schon sieben Wochen später an. Ich habe trotzdem zugesagt. Aber von vorn.

"Papa hat mal Bundesliga gespielt"

Der Dartclub Torpedo's hat Geschichte geschrieben. Sieben Mal in Folge ist der Verein aufgestiegen – von der untersten Klasse bis in die Bundesliga. Dort spielen die Geierthaler seit dieser Saison. Der Ort hat knapp 2.200 Einwohner und ist damit das kleinste Dorf in Deutschlands Eliteliga.

Als wir diese Story für uns entdeckten, war mir nicht klar, dass ich selbst in Kürze ein Torpedo sein würde. Doch meinen Kindern irgendwann sagen zu können, Papa hat mal in der Bundesliga gespielt, reizte mich. Denn im Fußball – und den allermeisten anderen Sportarten – ist der Zug mit 42 Jahren wohl abgefahren. Und möglicherweise hat hier und da das Talent auch nicht gereicht ...

Training mit "Knuddelbär" - einem ausgebildeten Darttrainer

Ob ich Talent im Darts habe, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich habe in meinem Leben vielleicht zehnmal an einer Dartscheibe gestanden und Pfeile geworfen. Immer aus Spaß, meist spätabends und in feuchtfröhlichem Zustand. Und so sah das dann auch in etwa aus, als ich unter strenger Beobachtung von Christopher Schlag im Vereinsheim der Torpedo's – der Apostroph im Namen ist übrigens gewollt – die ersten Pfeile fliegen ließ.

Schlag, genannt "Knuddelbär", ist ausgebildeter Darttrainer. Ihm war sehr schnell klar, dass wir bei den Basics anfangen mussten. Also Pfeile weg und erstmal den Grundablauf trainieren.

Basis-Training mit Holzdübeln und Farbfeldern statt Pfeilen

Ich warf Holzdübel auf einen Schuhkarton, zog Farbplättchen und musste die entsprechenden Felder auf einer extra dafür gefertigten Scheibe treffen. Christopher beobachtete, korrigierte, kommentierte. Ein Crashkurs für den blutigen Anfänger – mit Motivationsschub durch den Trainer am Ende: "Bei der Wurfhaltung bist du top, da brauche ich nichts machen." Musik in meinen Ohren.

Fünf Stunden habe ich an diesem Tag im Vereinsheim der Torpedo's verbracht. In einem richtigen Dartkeller ohne Fenster. Dafür mit Theke und sechs Scheiben. Irgendwo zwischen einer Autowaschanlage und einem Sonnenstudio an der B85 im Bayerischen Wald. Hier war sie also nun gestartet, meine Karriere als Bundesligadarter.

Auf zum Dartshop: Eigenes Equipment für Training daheim

Ziemlich schnell war klar: Ohne eigenes Equipment zu Hause zum Üben würde es nicht gehen. Deshalb stand ich schon kurze Zeit später im Dartshop von Georg Markgraf in Deggendorf. "Die Pfeile der Topstars sind genau für deren Bedürfnisse konzipiert", erklärte er mir. Es machte also keinen Sinn, sofort zum Pfeil des Weltmeisters zu greifen. Nach vielen Versuchen fand ich ein Wurfgerät, das zu mir zu passen schien. Dazu eine Scheibe, eine Umrandung, ein Licht, ein Teppich mit Abstandsholz – 230 Euro ließ ich an diesem Tag in Georgs Shop.

Stundenlanges Heimtraining gegen den Computer

Von da an hieß es: Jeden Tag üben, üben und nochmal üben. Oft zwei bis drei Stunden. Über ein Programm, das ich mir heruntergeladen hatte, gegen den Computer, um zumindest ein bisschen Wettbewerb zu simulieren. Und mein Niveau wurde tatsächlich schnell besser. Der Ablauf verfestigte sich, die Würfe wurden präziser.

Das Ziel eines Darters ist ja nicht etwa das "Bullseye" in der Mitte, sondern zunächst immer die "Triple 20". Das kleine Feld des inneren Rings bringt 60 Punkte und damit die Maximalpunktzahl auf der Scheibe.

Im Darts: Alkohol erlaubt, Doping verboten

Nach vier Wochen intensiven Trainings zu Hause musste ich wieder unter Menschen, unter Mitspieler, vor allem zu Trainer Christopher. Und die große Frage lautete: Habe ich mich verbessert? "Schöner Durchzug, ein ganz anderes Bild als am Anfang." Ich atmete vor Erleichterung tief durch.

Dann ließ mich Vorständin Andrea noch eine Anti-Doping-Vereinbarung unterschreiben. Ja, tatsächlich, auch im vermeintlichen Kneipensport Darts ist Doping verboten. "Alkohol ist aber erlaubt?", lautete meine Gegenfrage. Andrea bejahte das. Und ich sollte noch erfahren, dass ihre Antwort definitiv der Wahrheit entsprach.

"Shadys" Generalprobe

Eine Woche vor dem großen Spiel stand meine Generalprobe an. Ich sollte Wettbewerbsluft schnuppern, in der untersten Liga bei der vierten Mannschaft der Torpedo's. Ich durfte im Doppel mit Kapitän Michael Hellmann antreten. Vorher erhielt ich aber noch mein eigenes Trikot mit meinem Spitznamen. "Shady" – dank meines Nachnamens verfolgt dieser mich schon lange. Und auch die Social-Media-Community hatte sich in einer Abstimmung für "Shady" entschieden. Naja.