Ab 10.30 Uhr live: Bayern stellt neuen Sportdirektor Freund vor

Christoph Freund ist der neue Sportdirektor des FC Bayern München. Der Österreicher kommt von RB Salzburg, wo er 2015 die Nachfolge von Ralf Rangnick als Sportdirektor angetreten hatte. Zum 1. September nimmt Freund seine Arbeit beim Rekordmeister auf.

Freund mit viel Transfergeschick

Dem 46-Jährigen wird nachgesagt, ein gutes Händchen bei Transfers zu haben. Dayot Upamecano, Amadou Haidara, Dominik Szoboszlai und natürlich Erling Haaland – für all diese Transfers trug Freund in Salzburg die Verantwortung. Bei RB gingen diese jungen Spieler ihre ersten Schritte im Profifußball.

Haaland wurde später mit rund 40 Millionen Euro Gewinn an Borussia Dortmund, Haidara und Szoboszlai an RB Leipzig abgegeben. Doch auch die Nachwuchsabteilung brachte immer wieder Talente hervor – so auch Konrad Laimer, den Freund nun in München wieder treffen wird.

Freund spricht in einem Pressegespräch über seine neuen Aufgaben und Ziele beim FC Bayern. BR24Sport zeigt die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr im Livestream.