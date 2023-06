1. FC Nürnberg macht Cristian Fiél zum Chef-Trainer

Der 1. FC Nürnberg macht seinen bisherigen U23-Trainer Cristian Fiél zum Chefcoach. Der 43-Jährige saß bereits in den letzten Monaten der vergangenen Saison bei den FCN-Profis an der Seitenlinie, neben Interimstrainer Dieter Hecking, der sich nun wieder auf seine Aufgaben als Sportvorstand konzentriert. Fiél wird laut Mitteilung des Vereins sein erstes Training für den FCN am 20. Juni leiten.

Hecking hat vollstes Vertrauen in Fíel

Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg, sagt zur Beförderung seines vorherigen Co-Trainers: "Mit Cristian Fiél dürfen wir uns auf einen engagierten und akribisch arbeitenden Cheftrainer freuen. Er verfolgt eine klare Spielphilosophie, die er bereits in der U23 erfolgreich implementiert hat. Cristian besitzt den richtigen Mix aus Erfahrung, emotionaler Ansprache und Fußballsachverstand."

Olaf Rebbe, Sportdirektor des 1. FC Nürnberg, ergänzt: "Cristian hat seinen Fußabdruck in unser U23 und in den letzten Monaten als Co-Trainer bei den Profis hinterlassen. Er weiß um das Entwicklungspotenzial des Club und wird mit seiner positiven Art und inhaltlichen Überzeugung einen frischen Impuls geben. Sein großer Vorteil ist zudem, dass er die Spieler aus dem Club und insbesondere dem NLZ schon lange kennt."

Der neue Mann auf dem Cheftrainer-Posten scheint sich seiner großen Verantwortung bewusst zu sein: "Zunächst einmal ist es mir wichtig, mich für das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen zu bedanken", wird Fiél auf der Vereinswebseite zitiert. "Ich empfinde große Vorfreude für diese Herausforderung und habe große Lust, diese Aufgabe mit viel Engagement anzupacken."

Fiél steht für attraktiven Fußball

Mit Fiél plant der Club nun den Umbruch. Der Deutsch-Spanier hat in der 2. Fußball-Bundesliga bereits Dynamo Dresden trainiert und ist bekannt für attraktiven Offensivfußball. Demnach halten die Nürnberger Verantwortlichen am spielerischen Ansatz fest, der in der vergangenen Saison nicht den erhofften Erfolg einbrachte. Trotz vieler Offensivkräfte blieben Tore beim Club oft Mangelware, und auch die erwünschten Punkte blieben häufig aus, weshalb der 1. FC Nürnberg bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen musste.

Vertrag mit Ex-Trainer Klauß aufgelöst

Erst am Donnerstagabend verkündete der FCN via Twitter, dass der bis dato laufende Vertrag mit Ex-Coach Robert Klauß einvernehmlich aufgelöst wurde. Klauß war Anfang Oktober 2022 nach mehr als zwei Jahren beim Club von seinen Aufgaben entbunden worden, stand aber bis zuletzt noch auf der Gehaltsliste des finanziell stets klammen 1. FC Nürnberg.