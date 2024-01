Tuchel bestätigt: Eric Dier vor Wechsel zum FC Bayern

Eric Dier steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Der 29-jährige Abwehrspieler befindet sich bereits in München, bestätigte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag. Dennoch wollte Tuchel noch keinen Vollzug vermelden: "Dazu haben wir zu viel erlebt. Auch im Sommer. Ich fange erst an zu planen, wenn der Spieler unterschrieben hat", sagte Tuchel.

Dier als "Trostpflaster" für geplatzten Dragusin-Transfer?

Ein Verweis auf den Deadline-Day im Sommer, als der Mittelfeldspieler Joao Palhinha schon an der Säbener Straße Medizinchecks absolviert hatte, doch ein Transfer dennoch platzte. Dass das mit Dier ebenfalls passiert, wäre verwunderlich. Bei Palhinha ließ Fulham seinen wichtigen Spieler doch nicht ziehen. Tottenham dürfte froh sein, Dier von seiner Gehaltsliste zu bekommen.

Tottenham hatte gestern den Transfer von Innenverteidiger Radu Dragusin bekannt gegeben. Auch der FC Bayern hatte sich intensiv um den Rumänen bemüht, doch der entschied sich doch für den Verein aus London - wohl weil der FC Bayern etwas zu lange gezögert hatte, um in konkrete Verhandlungen einzusteigen.

Dier: "Spezialist als Innenverteidiger"

Dier kam bei Tottenham in dieser Saison kaum zum Einsatz. Der gute Freund von Harry Kane, mit dem er bereits in Verein und Nationalmannschaft zusammen gespielt hat, ist in München als Innenverteidiger eingeplant. "Er ist ein Spezialist als Innenverteidiger", sagte Tuchel und fügte an: "Er hat zwar auch im defensiven Mittelfeld gespielt, aber zuletzt war er eigentlich nur Innenverteidiger. Er kann beide Innenverteidiger-Positionen spielen und auch in der Dreierkette." Dadurch müsse Goretzka voraussichtlich nicht mehr in der Abwehrzentrale aushelfen, sagte Tuchel mit einem Lachen.

Denn im bisherigen Saisonverlauf gab es immer wieder Personalprobleme beim FC Bayern. Und aktuell klaffen in der Defensive der Münchner noch größere Lücken als im Sommer. Min-jae Kim will mit Coach Jürgen Klinsmann den Asien-Cup holen. Noussair Mazraoui reiste trotz Verletzung mit Marokko zum Afrika-Cup. Und auch Bouna Sarr, seit Jahren absolute Notlösung auf Rechtsaußen, fehlt wegen eines Kreuzbandrisses langfristig - somit steht aktuell kein einziger echter Rechtsverteidiger im Kader.

Tuchel zu weiteren Transfers: "Versuchen, Dinge anzuschieben"

Daher erklärte Tuchel: "Wir versuchen weiter Dinge anzuschieben, um die Mannschaft besser zu machen." Besonders auf der Rechtsverteidigerposition und im defensiven Mittelfeld sieht er Bedarf. Doch für Verbesserungen sei auch er verantwortlich: "Das geht nicht nur mit Transfers, sondern mit Gesprächen, mit Übungen", so Tuchel, der in den kommenden Wochen auch ein Auge auf Standardsituationen legen möchte.

Dennoch möchte er gerne weitere Zugänge in seinem Kader begrüßen. Bis zum 2. Februar läuft die Wintertransferperiode. Doch so lange möchte Tuchel nicht warten: "Geduld ist nicht meine stärkste Tugend. Ich bin geduldiger geworden als früher, weil ich auch weiß, wie kompliziert das Transfergeschäft geworden ist und verwies auf die Berater. Manchmal ist es als Trainer sehr einfach zu sagen, "den und den hätte ich gerne".

Ob Dier schon für das Spiel gegen Hoffenheim am Freitag (ab 20.30 Uhr bei BR24Sport live in der Radioreportage und im Ticker) zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Die personelle Situation gäbe einen zusätzlichen Kaderplatz definitiv her.