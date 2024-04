Bürgermeister-Nationalmannschaft trainiert in Franken

In ziemlich genau einem Monat ist es soweit: Dann beginnt in Leipzig die Fußball-Europameisterschaft der Bürgermeister, die Euromayor 2024. Die besten fußballspielenden Rathaus-Chefs Europas treffen hier aufeinander. Die deutsche Auswahl, die gleich mit zwei Teams antritt, trifft sich dieser Tage im mittelfränkischen Aurach im Trainingslager, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten.

Das Wichtigste ist Teamgeist

In der Mannschaft treffen Ballzauberer auf teilweise sehr erfahrene Spieler, eben die besten Spieler aus Deutschlands Amtsstuben. Das Alter der Spieler reicht von 29 bis 60 Jahren - doch in Sachen Leidenschaft sind sie alle gleichauf. Das wünscht sich zumindest Bundestrainer Dieter Hahn.

Erst vor kurzem hat die Mannschaft ein Trainingslager im osthessischen Hohenroda hinter sich gebracht. “Das, was an Teamgeist beim letzten Trainingslager entstanden ist, und was wir hier ausbauen werden, das, hoffe ich, trägt uns dann auch in Leipzig. Bis ins Finale, das wär natürlich ein Traum”, so der Coach.

Leistung auch auf der Reservebank

Um diesen Traum wahr werden zu lassen, müssen alle mit anpacken. Auch die, die auf der Ersatzbank sitzen. Dazu gibt es vom Trainer noch eine klare Ansage für alle diejenigen, die sonst im Rathaus das Sagen haben. Die Aufgabe lautet: "Da zu sein, zu unterstützen, anzufeuern." Welcher politischen Couleur die Teammitglieder angehören, ist übrigens Nebensache - das Zusammenspiel muss über die politische Farbenlandschaft hinweg funktionieren.

Nationalelf-Feeling kommt auf

Zwei von 16 EM-Teams stellt allein Deutschland. Auf dem Kurzplatz – soviel Taktik sei schon verraten - gibt’s einen Quarterback – also einen echten Ausputzer. Der ist vor allem gegen Angstgegner Slowakei gefragt. Und schon im Testspiel gegen die Schweiz in Schnelldorf kommt dann für alle endgültig das Nationalelf-Feeling auf. “Wenn man dann zusammen als Team auf den Platz läuft, sich aufstellt und die Nationalhymne singt, das ist natürlich was Besonderes”, schwärmt Simon Göttfert, Bürgermeister aus Aurach.