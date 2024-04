Thomas Müller vor 700. FC-Bayern-Spiel: Die Ewigkeit im Blick

Am 15. August rieb sich ein staksiger junger Mann die Hände an der Seitenlinie in der Münchner Arena. Neben seinem Coach Jürgen Klinsmann machte sich ein 18-jähriger Jugendspieler für sein Debüt beim FC Bayern München bereit. Beim 2:2 gegen den Hamburger SV ersetzte er Miroslav Klose, doch gegen den Innenverteidiger Vincent Kompany konnte er nicht sonderlich in Erscheinung treten. Und dennoch ist diese Einwechslung eine der bedeutendsten in der Vereinsgeschichte. Denn in den folgenden Jahren entwickelte sich dieser 18-jährige Thomas Müller zur Vereinsikone, zum Erfolgsgaranten und ist nun auf dem besten Weg zum Rekordspieler des FC Bayern zu werden.

Thomas Müller: Sepp Maiers Rekord wackelt

Es sind Zahlen, die heutzutage kaum noch vorstellbar sind: 700 Profi-Pflichtspiele für ein und denselben Verein. Und nicht irgendeinen Verein, sondern Rekordmeister FC Bayern München. Müller knackt aller Voraussicht nach am Samstagnachmittag bei 1. FC Heidenheim (Samstag, 6. April, ab 15.30 Uhr live in der Radioreportage) diese Schallmauer. Der gebürtige Weilheimer ist der erste FC-Bayern-Feldspieler, dem dies gelingen würde.

Rekordspieler ist er noch nicht, doch die Bestmarke des ewigen Sepp Maiers (706 Spiele) ist bereits in Sichtweite. Mit großen Schritten marschiert der nimmermüde Müller also auf seinen nächsten Meilenstein zu – und hat die nächsten Fußball-Ikonen bereits im Blick. Steven Gerrard spielte beispielsweise 710 Mal für den FC Liverpool, Real Madrids Rekordspieler Raúl liegt bei 741 und Lionel Messi beim FC Barcelona bei 778 Einsätzen.

Der Rekordmeister des Rekordmeisters

Sollte Müller, der seinen Vertrag im Winter um ein Jahr bis 2025 verlängerte, weiterhin von größeren Verletzungen verschont bleiben, kann er auf der Leiter der Legenden noch sehr weit nach oben klettern. Auch in dieser Saison stand er in 33 von 38 Spielen auf dem Rasen - nur Harry Kane, Leroy Sané und Dauerjoker Mathys Tel kommen auf mehr Einsätze.

Die Superlative und Titel sind kaum noch zählbar. Mit zwölf Titeln ist Müller der alleinige Rekordmeister beim Rekordmeister. Dazu ist er bester Vorlagengeber der Bundesliga-Geschichte (265) und feierte im Februar seinen 500. Bayern-Sieg, auch das natürlich unerreicht.

Dabei war die Weltkarriere des Thomas Müller, der mit 10 Jahren vom TSV Pähl nach München kam, alles andere als absehbar. Nach seinem Debüt im Sommer 2008 ging es für ihn zurück in die U23. Zwar sprang im Laufe der Saison noch sein erstes Profitor gegen Sporting Lissabon im Champions-League-Achtelfinale heraus, doch in der Startelf war kein Platz für das Eigengewächs.

Van Gaal erfindet den Mythos Müller

Dies änderte sich schlagartig, als Louis van Gaal das Ruder an der Säbener Straße übernahm. Der "Tulpengeneral" hatte sich in der Sommervorbereitung in den schlaksigen Angreifer verguckt und rief die mittlerweile fußballhistorische Parole "Müller spielt immer" aus. Mit 20 Jahren wurde Müller zum Fixpunkt im bayerischen Angriff (35 Scorerpunkte 2009/10). Ein Status, den er mit Abstrichen bis heute, anderthalb Jahrzehnte später, noch immer innehat.

Egal ob Miroslav Klose, Luca Toni, Franck Ribéry, Arjen Robben, Mario Mandžukić, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Robert Lewandowski, Serge Gnabry oder Leroy Sané - sie alle haben vor, neben, hinter oder rund um Thomas Müller gestürmt. Egal ob Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovač, Hansi Flick, Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel - sie alle kamen zum FC Bayern und gingen (oder gehen) wieder. Nur einer blieb immer da: Thomas Müller.