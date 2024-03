Adidas und der DFB: Das Ende einer einmaligen Erfolgsstory

Der Aufschrei war groß und ist es auch noch am Tag danach: Dass ab 2027 nicht mehr der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Adidas, sondern das US-Unternehmen Nike die deutsche Fußball-Nationalmannschaften ausstatten soll, sorgt für Unverständnis und Irritationen. Grund dafür ist der lange, erfolgreiche Weg, den die beiden Partner gemeinsam zurückgelegt haben - angefangen bei der Fußball-WM 1954.

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) und Adidas - das war viele Jahrzehnte lang eine Symbiose, eine Partnerschaft für alle Zeiten, so glaubte man. Immerhin seit 1971, also seit 53 Jahren, gibt es eine vertragliche Bindung zwischen dem größten Einzelsportverband der Welt und dem mittelfränkischen Ausrüster mit den drei Streifen. Und auch schon davor wurde eng zusammengearbeitet, auch wenn die Nationalmannschaft schon mal in Trikots anderer Hersteller (Leuzela, Umbro) auflief.

Das beste Angebot schlägt Partnertreue

Diese lange, von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägte Ära geht 2027, nach der EM im eigenen Land und der in zwei Jahren stattfindenden WM in Mexiko, USA und Kanada nun mit einigem Getöse zu Ende. Adidas fühlt sich von der Entscheidung überrumpelt, in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main versteht man die Aufregung nicht. Nike, so die Begründung, habe das mit Abstand beste Angebot vorgelegt (von 100 Millionen Euro pro Jahr ist die Rede) und Adidas habe Bescheid gewusst.

Wirtschaftlich ist der Wechsel von den drei Streifen zum Swoosh - so wird das Nike-Symbol genannt - sicher nachvollziehbar. Zumal der DFB bekanntermaßen nicht gerade im Geld schwimmt. Die WM-Affäre, das zuletzt frühe Ausscheiden der Männer-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022, aber auch das teure Prestigeobjekt DFB-Campus in Frankfurt, das am Ende deutlich mehr Geld kostete, als veranschlagt war, haben ein Loch in die Kasse gerissen.