BMXer Freigang will den Treppchenplatz bei den Munich Mash

Freigang fühlt sich wohl auf dem Kurs auf dem Münchner Olympiasee. Dafür hat er die Erfahrung und die besten Tricks mitgebracht. Sein Lieblings-Kunststück ist ein "Flair", bei dem man "kopfüber in den Backflip geht mit einer halben Drehung". Gelernt hat er diesen Sprung in Wachtendonk in Nordrhein-Westfalen.

Tobias Freigang: Munich Mash, "das pusht"!

Die Munich Mash sind für Freigang die ganz große Bühne. "Das pusht einen auch so ein bisschen selber", sagt er angesichts der Zuschauer-Unterstützung und der Atmosphäre im Olympiapark. Wenn der Lieblingstrick passt, segelt Freigang fast immer aufs Podest. Dementsprechend groß dürfte dann der Jubel sein.

Vollzeitarbeitender Semi-Profi

Aber selbst wenn das mit dem Edelmetall klappen sollte, kann Freigang von seinem Sport nicht leben. "Ich gehe nebenbei noch Vollzeit arbeiten", erklärt der 27-Jährige. Doch durch "ein bisschen mehr Urlaub als andere" wird ihm das Ganze dann doch ermöglicht. Daher bezeichnet er sich letztendlich dann doch immerhin als "Semi-Profi".

Munich Mash 2023 im Livestream und live im BR Fernsehen

Zwischen dem 30. Juni und 2. Juli fliegen Actionsportler beim "Munich Mash" wieder spektakulär auf dem BMX oder mit dem Skateboard durch den Olympiapark. BR24Sport überträgt das Event live im BR Fernsehen und im Stream.