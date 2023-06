Munich Mash 2023: Infos, Zeitplan und Sportarten im Überblick

BMX-Räder fliegen durch den Münchner Olympiapark, Skateboarder zeigen ihre spektakulären Tricks, auf dem Olympiasee begeistern Wakeboarder mit ihren Stunts und das Theatron wird zur Streetdance-Bühne: Der Munich Mash ist wieder in der bayerischen Landeshauptstadt.

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli kommen Actionsport-Fans im Olympiapark voll auf ihre Kosten. Und wer nicht live vor Ort sein kann, erlebt die spektakulären Stunts im BR24Sport-Livestream.

Was ist der Munich Mash?

Seit 2014 findet das Event in München statt. Während zunächst Disziplinen wie BMX Street und Mountainbike Slopestyle ausgetragen wurden, veränderten sich die Sportarten über die Jahre hinweg.

Auch 2023 gibt es eine Änderung. Neben den "Mash-Klassikern" Skateboard, Wakeboard und BMX finden erstmals Streetdance-Wettbewerbe statt. Ein Vorgeschmack auf die Sportart, die 2024 mit dem "Breaking" auch bei den Olympischen Spielen in Paris stattfinden wird.

Neben Actionsport bietet der Munich Mash auch ein Festival - das "Mash Fest". Musik, Kunst und Design runden dort das Sportevent ab.

Was findet wann und wo statt?

Los geht es am Freitag (30. Juni ab 13 Uhr) mit dem Opening des Mash Fests. Am Abend findet der Team Contest im Wakeboard statt sowie der erste Streetdance-Wettbewerb der Mash-Geschichte.

Volles Programm gibt es am Samstag: Die Wakeboarder starten ab 12 Uhr in die Wettbewerbe bevor die Skateboarder und BMX-Fahrer den Tag komplettieren. Am Abend kommt es zu den ersten Finals im Skateboard und im Streetdance.

Am Sonntag finden die letzten Entscheidungen statt. Im Skateboard und im BMX sowie im Wakeboard werden die Gewinner gekürt.