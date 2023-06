Munich Mash 2023 im Livestream und live im BR Fernsehen

Stunts auf dem Fahrrad oder Skateboard. Das gibt es beim "Munich Mash" im Olympiapark. BR24Sport ist an allen drei Tagen live dabei im TV und im Livestream. Los geht's am Freitag ab 18.00 Uhr mit dem Wakeboard-Contest im Team. BR24Sport zeigt das Event im Livestream. Am Samstag und Sonntag ist BR24Sport jeweils bei drei Wettkämpfen live dabei.