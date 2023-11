Bei Wind und Wetter: Wintercross-Lauf in Goldbach gestartet

Noch gibt es kein Schneegestöber und kein Eis – sondern nur Regen und Matsch. Noch können die Menschen bei Temperaturen um die zehn Grad in kurzen Hosen laufen: In Goldbach im Landkreis Aschaffenburg ist der 40. Wintercross gestartet, die legendäre Winterlauf-Serie über zehn Kilometer am Untermain. Bis zum 21. Januar laufen etwa 600 Sportlerinnen und Sportler mit. Das sind nicht nur Menschen, die joggen – sondern auch Menschen, die wandern oder Nordic Walking machen. An neun Sonntagen laufen sie durch den Goldbacher Wald, bei jedem Wetter.

Vor etwas mehr als 40 Jahren gab es das Gerücht, die Winterlauf-Serie in Seligenstadt in Hessen solle eingestellt werden. Und so kam Gerhard Klauder, Sportler beim TV Goldbach, auf die Idee, selbst eine Winterlauf-Serie zu veranstalten. Die Idee ist bis heute gleich geblieben: Es gibt neun Läufe, dieses Jahr vom Anfang November bis kurz vor Weihnachten und dann nochmal im neuen Jahr. Und wer bei fünf Läufen die Start- und Ziellinie überquert, der schafft es in die Gesamtwertung.

"Geheim-Zutat": Tee als Tradition beim Wintercross-Lauf

Es ist der Sport, der die Menschen antreibt, die Gemeinschaft beim Laufen – aber es gibt eine "geheime Zutat", die zum Goldbacher Wintercross gehört: der besondere Tee, der angeboten wird. Wohl ein schwarzer Tee, aber in einer Mischung, die die Verantwortlichen nicht verraten.

"Meine Tochter kommt nur wegen des Tees", sagt eine Mutter über ihre Tochter. Den besonderen Tee trinken – das ist einer der besonderen Momente beim Wintercross. Auf mehreren Tischen stehen bunte Becher, der Tee wird früh vorbereitet und dann ganz frisch und warm eingegossen. Eine Wohltat für durchgefrorene Hände und durchgefrorene Sportlerinnen und Sportler. Den Tee gibt es schon immer nach dem Wintercross-Lauf.

Läufer von früher versorgt jetzt die Sportlerinnen und Sportler

Heinrich Völker ist 30 Jahre lang selbst beim Wintercross mitgelaufen. Seit einigen Jahren steht er nicht mehr bibbernd nach dem Wintercross vor dem Tisch und wärmt sich auf. Er ist jetzt hinter den Tisch gewechselt und sorgt dafür, dass sich bibbernde Wintercrosserinnen und Wintercrosser nach dem Lauf aufwärmen können.

Der eine Läufer ist fertig, der andere schnauft, erzählt er. "Da reden wir mit den Menschen – und sie sind froh, der Tee ist heiß und sie wärmen sich noch die Finger dazu", sagt Völker.