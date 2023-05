Bayreuth verabschiedet sich mit Anstand aus der 3. Liga

Die SpVgg Bayreuth hat beim letzten Auftritt vor heimischen Publikum noch einmal die Fans begeistert. Die Oberfranken drehten einen 0:1-Rückstand und holten noch einen Punkt. 3:3 heiß es am Ende gegen Erzgebirge Aue. Trotz des Punkts geht es für Bayreuth nach nur einer Saison zurück in die Regionalliga Bayern. Mit dem neuen Trainer Marek Mintal soll bis 2025 die Rückkehr in die 3. Liga gelingen.

Fenninger mit Doppelpack

Bayreuth begann das letzte Heimspiel in der 3. Liga engagiert, aber so richtig gefährlich kamen die Oberfranken in der ersten Halbzeit selten vor das Tor der Gäste. Die kamen immer besser ins Spiel und legten die reifere Spielanlage an den Tag. In der 39. Minute gelang Marvin Stefaniak das 1:0 für Aue - die Führung ging in Ordnung, da die Erzgebirgler zu diesem Zeitpunkt die aktivere Mannschaft waren und mehr Spielanteile hatten.

Mit einem Rückstand ging es für Bayreuth in die Kabine. Mit Wiederanpfiff drehte Bayreuth dann das Spiel: Christoph Fenninger gelang innerhalb von gut einer Minute (49 + 50.) ein Doppelpack und brachte die Hausherren zurück ins Spiel. In der 79. Minute erhöhte Eroll Zejnullahu auf 3:1. Doch Aue machte es noch einmal spannend: Nur fünf Minuten später gelang Borys Tashchy der Anschlusstreffer für die Gäste. In der Nachspielzeit war es wieder Tashchy, dem der Ausgleich gelang.