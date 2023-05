Marek Mintal in Bayreuth: "Verein mit Tradition und guten Fans"

Viele Dinge hätten bei seiner Entscheidung, das sportliche Ruder bei der SpVgg Bayreuth zu übernehmen, eine Rolle gespielt, sagte der 45-Jährige bei seiner Vorstellung an zukünftiger Wirkungsstätte, dem Hans-Walter-Wild-Stadion. Die Nähe seines Wohnortes zu Bayreuth genauso wie der Klub: "Ein Verein mit Tradition, ein Verein mit richtig guten Fans, das spielte alles auch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.

Mintal: Vergangenheit zählt nicht

Mintal soll die "Altstadt" in spätestens zwei Jahren wieder in die 3. Liga zurückführen. Mit seiner Vita gilt das "Phantom", das in der Saison 2004/05 beim 1. FC Nürnberg Bundesliga-Torschützenkönig wurde, als geeigneter Mann für diese Aufgabe. Er selbst bleibt bescheiden: "Was war als Spieler, ist vorbei. Das ist Statistik und Historie, das ist geil. Aber heue ist heute."