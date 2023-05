Razzia beim Fußball-Regionalligisten TSV Aubstadt

Mehrere Beamte des Zolldienstes sind in Aubstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld und durchsuchen Räumlichkeiten des dortigen Fußball-Regionalligisten. Auch vor Häusern mehrerer Vorstandsmitglieder stehen Autos des Zolldienstes. Die Pressestelle des Hauptzollamtes Schweinfurt bestätigte auf Anfrage von BR24, dass heute Durchsuchungsmaßnahmen sowie Zeugenvernehmungen in Aubstadt stattfinden.

Ermittlungen wegen Schwarzgeld

Laut BR-internen Informationen geht es um den Verdacht von Schwarzarbeit. Fußballspieler des TSV Aubstadt stünden demnach unter Verdacht über ein Bauunternehmen Schwarzgeld erhalten zu haben. Dies ist von offizieller Stelle bislang nicht bestätigt.

Das Hauptzollamt Schweinfurt teilte dem BR zudem mit, dass heute in Bayern weitere Maßnahmen und Einsätze des Zolldienstes stattfinden.

TSV Aubstadt – "Die Macht im Grabfeld"

Der TSV Aubstadt, unter Fans bekannt als "Die Macht im Grabfeld", spielt aktuell in der 4. Liga. In der Saison 2018/19 war der Fußballverein von der fünftklassigen Bayernliga Nord in die Bayerische Regionalliga aufgestiegen. Aktuell belegt der TSV dort den 12. Tabellenplatz. Was die Razzia nun für den Fußballverein bedeutet, ist bislang unklar.