Basketball-WM: Deutschland gewinnt auch das dritte Gruppenspiel

Das deutsche Basketball-Team fliegt weiter durch diese Weltmeisterschaft in Japan. Gegen Finnland gewann die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert mit 101:75 (47:39) und steht in der Zwischenrunde. Das Weiterkommen war aber schon vor der Partie klar gewesen.

Drittes Spiel, dritter Sieg, perfekte Ausgangslage: Die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder haben auf Okinawa zum WM-Vorrundenabschluss auch Finnland nach einem holprigen Start geschlagen und gehen mit der Optimalausbeute von sechs Punkten in die Zwischenrunde. Am dritten Vorrundenspieltag der Staffel E wurde der Gruppensieger seiner Favoritenrolle beim 101:75 (47:39) auch ohne Franz Wagner gerecht, der erneut wegen seiner Knöchelverletzung fehlte. Ab Freitag geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert erneut auf der japanischen Insel Okinawa mit der zweiten Gruppenhase weiter.

Deutschland nach erstem Viertel in Rückstand

Die deutsche Mannschaft tat sich gegen die Skandinavier anfangs schwer und lag nach dem ersten Viertel sogar mit 19:22 in Rückstand. Doch im zweiten Abschnitt drehten Dennis Schröder und Co die Partie und zogen nach der Halbzeit endgültig davon.

Am Freitag und Sonntag steht die Zwischenrunde an, die Gegner werden höchstwahrscheinlich Georgien und Ex-Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic sein. Final fällt die Entscheidung in der Partnergruppe F aber an diesem Mittwoch.