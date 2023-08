Basketball-WM: Die wichtige Rolle der bayerischen Spieler

Zum ersten Mal seit langem formuliert das deutsche Basketball-Team wieder Ambitionen auf eine WM-Medaille. Beim Turnier in Japan, das für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert heute (14.10 Uhr) mit dem Spiel gegen den Gastgeber startet, wird es auch auf die bayerischen Akteure ankommen. Mit Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey sind drei Spieler des FC Bayern München mit dabei.

Bonga und Obst mit tragenden Rollen

Shooting Guard Andreas Obst dürfte gesetzt sein bei Bundestrainer Herbert. Obst, der seit 2021 beim FC Bayern spielt, überzeugt vor allem durch präzise Treffer von der Dreierlinie, gilt als einer der treffsichersten Dreierschützen Europas.

Isaac Bonga läuft seit 2022 für die Münchner auf. Der 23-Jährige hat auch schon NBA-Erfahrung. 2018 wurde er von Los Angeles Lakers gedraftet und nach einem Intermezzo bei Lakers-Nachwuchsteam South Bay Lakers stellte er im Dezember 2018 einen neuen NBA-Rekord auf. Bonga stand als jüngster aktiver NBA-Spieler für die Los Angeles Lakers erstmals in einem NBA-Spiel auf dem Feld. Bei der WM dürfte er als Vertreter von Dennis Schröder und Andi Obst auf der Point-Guard- bzw. Shooting-Guardposition Minuten bekommen.

Auch Niels Giffey ist in der bayerischen Landeshauptstadt beschäftigt. Für ihn ist es bereits die zweite WM-Teilnahme. Der defensiv solide Forward ist aber eher kein Kandidat für die Starting Five. Seine Rolle dürfte sein, NBA-Profi Franz Wagner, der auf der Position drei (Small Forward) starten dürfte, die nötigen Verschnaufpausen zu ermöglichen und dem Team in seiner Zeit auf dem Parkett frische Energie zu liefern.

FCBB-Sportdirektor Pesic: Erfahrung mitnehmen

Fast wären es vier Münchner Spieler gewesen, doch Nick Weiler-Babb musste seine Teilnahme wegen einer Handverletzung absagen. FCBB-Sportdirektor Marco Pesic zeigte sich im Interview mit BR24Sport zufrieden ob so vieler Münchner Nationalspieler: "Diese Erfahrung, bei einer Weltmeisterschaft einer der Favoriten zu sein, bedeutet natürlich sehr viel für die Entwicklung eines Spielers und deshalb sind wir natürlich glücklich."

Thiemann, Theis und Lo haben Bamberger Vergangenheit

Zwei, die nicht in München unter Vertrag stehen, sind Daniel Theis und Johannes Thiemann. Theis verdient seine Brötchen in der NBA bei den Indiana Pacers, zuvor lief er u.a. schon für die Chicago Bulls und die Boston Celtics auf. Mit Letztgenanntem verpasste er 2022 nur knapp den Meistertitel. Der 31-Jährige ist ehemaliger Bamberger. Zwischen 2014 und 2017 spielte er für die Oberfranken.

Auch Johannes Thiemann hat eine Bamberger Vergangenheit. Thiemann, der aktuell für Alba Berlin spielt, wechselte mit 16 Jahren in die Jugend des neunmaligen deutschen Meisters. Sowohl Thiemann als auch Theis sollten bei Bundestrainer Herbert gesetzt sein. Point Guard Maodo Lo spielte ebenfalls für Bamberg und für den FC Bayern. Bis zum Sommer war er bei Alba Berlin unter Vertrag und wechselt nun nach Mailand. Er ist der Schröder-Ersatz.

Kleber nach Streit mit Schröder nicht dabei

Fast wäre NBA-Star Maxi Kleber auch noch mit von der Partie gewesen, doch der Würzburger, aktuell in Diensten der Dallas Mavericks, sagt nach einem Streit mit Kapitän Schröder ab. Schröder hatte die Nominierung Klebers öffentlich kritisiert. Dieser sagte daraufhin ab mit der Begründung, er fühle sich "nicht willkommen" bei der Nationalmannschaft.