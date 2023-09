Basketball-WM: "Ich bin sicher, dass wir eine Medaille holen"

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Medaille holen." Klare Worte von Bastian Doreth. Der gebürtige Nürnberger spielte 96 Mal für die deutsche Nationalmannschaft. Mit Genuss verfolgt er, was Dennis Schröder & Co. gerade bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zeigen.

Die beste Nationalmannschaft aller Zeiten?

"Mit diesem Auftritt heute, mit einem Selbstverständnis, das man so - finde ich - von der deutschen Nationalmannschaft noch nie gesehen hat", ergänzte er in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Gemeint war das Spiel gegen Slowenien am Sonntag (03.09.2022). Durch einen deutlichen 100:71-Sieg gegen die Mannschaft um NBA-Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks war das Team um Kapitän Dennis Schröder ins Viertelfinale eingezogen.

Nicht einmal ein laustarker Zwist beim Time-out zwischen Schröder, Daniel Theis und Nationaltrainer Gordon Herbert konnte die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) aus der Spur bringen. Für Doreth ein weiteret Pluspunkt des aktuellen Nationalteams.

Doreth: "Ehrlich an die Wäsche gehen ist positiv"

"Aus meiner Sicht zeigt das die Stärke dieser Mannschaft. Da wird nicht schön herumgeredet, da wird direkt ins Gesicht gesagt, was einem nicht passt und da gehört sowas einfach dazu", sagte Doreth: "Ich finde, wie sie aus dieser Situation rausgekommen sind - das hat man in der zweiten Halbzeit dann gesehen - die Mannschaft ist so gefestigt. Ich finde das eher positiv, dass man sich so ehrlich an die Wäsche geht."