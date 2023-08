Basketball-WM: Das Ende der deutschen Zurückhaltung

An diesem Freitag startet die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im japanischen Okinawa ins WM-Abenteuer. Und das soll ein besseres Ende nehmen als beim letzten Auftritt auf der Weltbühne vor vier Jahren, als man nach der Vorrunde nach Hause fahren musste.

Nationalspieler Isaac Bonga vom FC Bayern Basketball zählt das deutsche Team sogar zu den heißen Titelkandidaten in Japan, Indonesien und auf den Philippinen: "Um ehrlich zu sein, würde ich uns selbst in den Kreis der Top-Favoriten hineinschieben", sagte der Guard in einem Interview. "Das Ziel ist auf jeden Fall, dass wir am Ende des Turniers auf dem Podium stehen und eine Medaille mitnehmen."

Viel Lob und Vorschusslorbeeren für die DBB-Auswahl

Mit dieser Einschätzung steht Bonga nicht allein. US-Nationaltrainer Steve Kerr war nach dem 99:91-Testspielsieg der favorisierten US-Basketballer gegen die DBB-Auswahl voll des Lobes und urteilte, Deutschland habe "eines der besten Teams der Welt". Und FC-Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic sieht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert "definitiv als Medaillenkandidat".

Wo früher eher Understatement angesagt war, geben sich die deutschen Nationalspieler diesmal selbstbewusst und forscher als früher: "Wir haben sehr hohe Ansprüche an uns selbst. Ich glaube, die Zeit, in der die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nur ein bisschen mitspielen wollte, ist vorbei", sagte Bonga, der von 2018 bis 2022 selbst in der NBA für die Lakers, Washington und Toronto aktiv war: "Wir sind eine Nation, die mittlerweile ganz oben mitspielen kann."

Internationale Superstars machen Bogen um die WM

Der Optimismus scheint berechtigt. Die Superstars der Top-Nationen machen einen Bogen um die WM. NBA-Spieler wie LeBron James oder Stephen Curry fehlen ebenso wie Griechenlands Giannis Antetokounmpo, Frankreichs Supertalent Viktor Wembanyama oder Serbiens Nikola Jokic.

Das DBB-Team bildet da die Ausnahme. Bis auf Maximilian Kleber und Isaiah Hartenstein sind die deutschen NBA-Profis in Asien am Start - die Hoffnungen ruhen dabei besonders auf Aufbauspieler Dennis Schröder von den Toronto Raptors. Aber auch Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) sind sich nicht zu schade, um die deutschen Farben zu vertreten.

Franz Wagner rückt ins Rampenlicht

Vor allem der junge Franz Wagner könnte bei der WM endgültig ins Rampenlicht rücken. Dem 21-Jährigen prophezeit Bonga eine große Zukunft: "Wir alle wissen, dass Franz zukünftig in der NBA ein All-Star-Spieler sein wird. Es ist beeindruckend, wenn man mit 21 Jahren in der NBA bereits so stark aufspielt. Sein Talent und was er bereits erreicht hat, ist unglaublich. Er hat eine goldene Karriere vor sich." Ab Freitag können es Wagner und die anderen der Welt beweisen.

Die Vorrundenspiele der deutschen Basketballer