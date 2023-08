Basketball-WM: Deutschland greift nach den Sternen

Deutschland sei "auf jeden Fall unser härtester Gegner" gewesen, sagte US-Nationaltrainer Steve Kerr nach dem mühevollen 99:91-Sieg seines Teams in einem WM-Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft. Am Freitag startet die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) in Okinawa gegen Japan ins WM-Turnier (25. August bis 10. September).

"Sie sind ein großes, starkes Team. Dennis Schröder ist sehr schwer zu kontrollieren", so Kerr weiter, der sogar noch eins draufsetzte: "Spanien war auch exzellent, aber es ist klar, dass Deutschland eines der besten Teams der Welt ist."

Deutschland im Kreis der WM-Medaillenanwärter

Ein Lob aus berufenem Munde - immerhin hat Kerr als Trainer viermal die NBA-Meisterschaft mit den Golden State Warriors gewonnen, war 2016 außerdem "NBA Coach of the Year". Und so ist Deutschland nach Platz drei bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter bei der anstehenden WM aufgestiegen.

Auch die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki, seit kurzem Mitglied in der NBA-"Hall of Fame", glaubt, dass der DBB-Auswahl in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ein großer Coup glücken könnte.

USA Topfavorit - obwohl die Stars fehlen

Gradmesser bleiben die USA, die als fünfmaliger Titelträger als Favorit ins Turnier gehen, obwohl sie ohne ihre bekanntesten NBA-Stars antreten werden. Das ist bei der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert anders. Mit Dennis Schröder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) stehen vier NBA-Stars im Kader. Dazu kommt mit Isaac Bonga (FC Bayern Basketball) noch ein ehemaliger NBA-Spieler.

So viel Qualität im Kader, das weckt Erwartungen. Zumal das erfolgreiche EM-Team noch verstärkt werden konnte. "Moritz Wagner ist dazugekommen, der letztes Jahr schon viel Zeit mit uns verbracht hat, aber verletzt war. Das gilt auch für Isaac Bonga. Und dazu noch David Krämer", sagte Maodo Lo dem Kicker.

Und auch Steve Kerr stimmt in den Chor mit ein: "Ich war nicht wirklich überrascht. Sie spielen seit ein paar Jahren zusammen. Wir kennen Theis, die Wagners und Dennis Schröder. Sie sind alle exzellent. Diese Jungs drehen im Nationalteam gerne auf." Und weiter: "Sie sind definitiv ein Medaillenanwärter für die WM." Die bislang einzige WM-Medaille gewann Deutschland 2002 in den USA - damals führte Dirk Nowitzki die DBB-Auswahl zu Bronze.

Schröder-Kleber-Zwist ist abgehakt

Das Fehlen von Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und der Zwist um ihn und Dennis Schröder im Vorfeld scheint ebenfalls vergessen: "Es war Thema, als das auch in den sozialen Medien hochkochte. Ich denke, da wurde schon viel gesagt und geschrieben. Sobald die Vorbereitung begonnen hat, war das für uns als Mannschaft sowieso kein Thema mehr", sagte Maodo Lo, der künftig für den europäischen Topklub Olimpia Mailand spielen wird. Kleber hatte seine Teilnahme für diesen Sommer abgesagt, nachdem ihn Kapitän Dennis Schröder mit deutlichen Worten kritisiert hatte.

Thema abgehakt. Wichtig ist, wer dabei ist. Und da, findet Lo, hat sich ein richtig guter Zusammenhalt entwickelt, fast wie bei der EM vor einem Jahr: "Die Team-Chemie ist ähnlich, da wir fast den gleichen Kader haben. Die Chemie ist wieder hervorragend", so der Aufbauspieler. Der härteste Testgegner der USA schickt sich an, bei der WM nach den Sternen zu greifen.