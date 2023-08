Basketball-Legende Nowitziki glaubt an deutschen WM-Coup

WM-Kader: Erst 18, dann 14, dann 12

Doch die Schröder-Kleber-Debatte ist abgehakt, Herbert muss sich aufs Sportliche konzentrieren. Zwölf Spieler werden am Ende aus dem 18er-Kader übrig bleiben, bei einem Test-Länderspiel am Samstagabend in Bonn (18.00 Uhr gegen Schweden) werden noch alle dabei sein, beim zweiten Test gegen Kanada am kommenden Mittwoch in Berlin sollen es schon nur noch 14 sein.

"Wir haben uns manchmal zu lange Zeit gelassen, das Team auszuwählen", sagte Herbert über den diesmal doch recht zackigen Streichprozess. Weitere Testspiel-Gegner sind danach Griechenland und WM-Topfavorit USA.