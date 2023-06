Aufstiegsspiel Cottbus - Unterhaching | 7.6. | Livestream

Mit sechs Punkten Vorsprung gewann Unterhaching die Regionalliga Bayern. Jetzt hofft das Team von Sandro Wagner auf den Aufstieg in die 3. Liga. Gegner ist der Energie Cottbus. Die Brandenburger entschieden die Regionalliga Nord für sich. Die Entscheidung fällt dann beim Rückspiel in Unterhaching am 11. Juni (13.00 Uhr/Livestream BR24Sport).

Nachdem es für fünf Regionalligisten nur vier Aufstiegsplätze gibt, dürfen nur drei direkt aufsteigen, während zwei Meister in den Aufstiegs-Play-offs gegeneinander um das vierte Ticket kämpfen. Welche Staffeln es dabei trifft, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, dieses Jahr sind es Bayern (SpVgg Unterhaching) und Nordost (Energie Cottbus).

Langes Hin und Her

Dabei stand lange nicht fest, ob Unterhaching überhaupt zu den Relegationsspielen antritt. Doch nach wochenlangem Hin und Her meldete der Bayerische Fußball-Verband die Münchner Vorstädter. Kurz vor Ablauf der Frist hielt sich Hachings Präsident Manfred Schwabl in der Sendung Blickpunkt Sport noch bedeckt. "Kürzungen beim Nachwuchsleistungszentrum stehen nicht zur Disposition. Das ist ein Tabu-Thema bei uns, genau wie Infrastruktur. Wenn das unangetastet bleibt, und wir können die DFB-Hürden nehmen, dann gehen wir natürlich in die Relegation", sagte Schwabl.