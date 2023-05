Unterhaching ist Regionalliga-Meister - und nun?

Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner hat ihre Hausaufgaben gemacht. Sportlich steht der Unterhachinger Relegationsteilnahme nichts im Weg. Mit 85 Punkten hat die SpVgg elf Punkte Vorsprung auf die Würzburger Kickers (74). Damit sind sie Meister der Regionalliga Bayern. Vor dem möglichen Aufstieg in die 3. Liga gibt es aber noch weitere Hürden.

Schwabl zu den Lizenz-Auflagen: "Müssen schauen"

Erstens muss die Drittliga-Lizenz erteilt werden. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat bereits zugestimmt, allerdings unter Auflagen. Für den SpVgg-Präsidenten Manfred Schwabl war das "keine große Überraschung". Allerdings ist er noch nicht sicher: "Wir müssen schauen: Können wir es erfüllen? Und wenn ja, wollen wir es erfüllen?"

Gemeinde Unterhaching verspricht Finanzspritze

Immerhin haben Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer und Gemeinderat einer Untervermietung des Sportparks an das American Football Team der Munich Ravens zugestimmt. Dadurch würde wieder etwas frisches Geld in die klammen Kassen der SpVgg kommen. "Ohne Moos is‚ nix los. Auch die SpVgg braucht Sponsoren. Nur der Erfolg bringt die Sponsoren mit. Deswegen würde ich der SpVgg alles Positive und den Aufstieg wünschen", sagt Panzer.

Aufstiegsspiele mit Unterhaching - oder springt Würzburg ein?

Um die 3. Liga zu erreichen, müsste Unterhaching aber auch noch die Aufstiegsspiele überstehen. Dabei ginge es gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Falls der SpVgg dafür aber das Geld ausgeht, könnte auch der Zweitplatzierte der Regionalliga Bayern einspringen. Dann würden die Würzburger Kickers die Relegation ausspielen.

Meisterehrung am 20. Mai, Aufstiegschance "Fifty-fifty"

Vor dem letzten Saisonspiel Ende Mai wollen sie Gewissheit haben, ob Hachings Meisterhelden auch in die Relegation zur 3. Liga gehen. Im Moment sieht Hachings Chef die Chancen bei "Fifty-fifty". Damit steht nur eines fest: Die offizielle Meisterehrung in der Regionalliga findet am 20. Mai im Rahmen des Heimspiels der Hachinger gegen den TSV Rain/Lech statt.