Jahn Regensburg nach 2:1 gegen Duisburg auf Platz drei

Ausgeglichene Anfangsphase

Bis auf Standards gab es lange nur wenige Strafraumszenen zu sehen. So landete ein stramm getretener Freistoß von Alexander Esswein (9.) direkt in den Armen des Jahn-Keepers Felix Gebhardt. Ein durch Christian Viet aufgenommener Eckball verfehlte beim Volleyschuss (24.) den Kasten um rund einen Meter.

Zwei Treffer innerhalb von drei Minuten

Dann aber ging es auf einmal Schlag auf Schlag. Erst schnappte sich Dominik Kother einen vom gegnerischen Keeper schlecht abgewehrten Ball und schob aus vier Metern zur 1:0-Führung für den Jahn ein (30.) . Nur drei Minuten später schlugen die Zebras durch einen Kopfballtreffer von Niclas Stierlin (33.) zurück. Damit gingen beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Regensburg gibt Vollgas, schafft aber nur einen Lattentreffer

Im zweiten Spielabschnitt war Regensburg das aktivere Team. Benedikt Saller (49.) und Dominik Kother (53.) fehlte es aber am nötigen Zielwasser. Enger wurde es nach rund einer Stunde, als Kother aus 21 Metern (63.) nur knapp über den Querbalken zischte. Der eingewechselte Agyemang Diawusie schoss (69.) knapp am Lattenkreuz vorbei. Der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Noah Ganaus zimmerte einen Kopfball (70.) genau an das Gebälk.

Noah Ganaus belohnte dann aber die Offensivbemühungen (76.) durch den Treffer zur 2:1-Führung. Fast hätte der 22-Jährige Stürmer noch einen Treffer nachgelegt. Doch der nächste stramme Schuss wurde zum Eckball abgelenkt. Und damit blieb es beim knappen Sieg.