Die ungeliebte 3. Liga: "Wahnsinn, dass 1860 nicht höher spielt"

Wer einmal festhängt in der 3. Liga, kämpft oft jahrelang vergeblich darum, in die 2. Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Siehe TSV 1860 München, siehe FC Ingolstadt, siehe SpVgg Unterhaching und jetzt auch SSV Jahn Regensburg?

Für den ehemaligen FC-Ingolstadt-Coach Tomas Oral zählt der Aufstieg aus Liga drei nach Liga zwei zu den schwierigsten Unterfangen im Fußball. "Es sind viele Vereine dabei, die unbedingt aus der Liga raus wollen. Du hast jedes Jahr sieben, acht Vereine dabei, die unbedingt aufsteigen wollen, fast schon müssen aus finanziellen Gründen", sagte er in Blickpuntk Sport.

Fast Zweitliganiveau in der 3. Liga

In kaum einer anderen Liga sind so viele Spitzenteams auf den Aufstieg fixiert. Hinzu kommt: "Du hast viele Spieler, die von oben runterkommen. Man sieht es in Ingolstadt: Da sind fünf oder sechs Spieler, die letztes Jahr noch Stammspieler in der zweiten Liga waren." Die Leistungsdichte entsprechend hoch, die Qualität der Spieler in den Spitzenteams ebenfalls.

"Dann hat der eine oder andere Verein doch finanzielle Möglichkeiten - dann merkst Du schon, dass es in der Liga sehr sehr eng wird", ergänzte Oral in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Und was dann passiert, kann man mustergültig beim TSV 1860 München sehen.

Das Leid des TSV 1860 München

2017 spielten die Löwen das letzte Mal 2. Bundesliga. Nach einem geldbedingten Intermezzo in der Regionalliga Bayern - die Münchner bekamen keine Lizenz - spielt der Klub seit 2018 in der 3. Liga, die sechste Saison mittlerweile. Die 2. Bundesliga scheint unerreichbar.

Vom Aufstieg wird an der Grünwalder Straße trotzdem jede Saison aufs Neue geträumt. Zu recht, findet Oral: "Fakt ist auch, dass die Vereine rauskommen müssen. Siehe 1860 München: Eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass dieser Verein nicht in der 2. Liga spielt. Aber wenn Du dann mal drin bist, kommst Du schwer wieder raus."