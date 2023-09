FC Bayern verpasst Sieg im Wiesn-Spektakel gegen Leverkusen

Der FC Bayern hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verpasst. Nach einem 2:2 gegen Leverkusen bleiben die Rheinländer vorerst Spitzenreiter. Ein nicht unumstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit rettete den Gästen einen Punkt.

Frühe Bayern-Führung durch Kane

Das Spitzenspiel begann furios: Schon in der 7. Spielminute hatte Leverkusens Abwehr Bayernstürmer Harry Kane aus den Augen verloren. Der bedankte sich bei einer Sané-Ecke am langen Pfosten und nicke unbedrängt ein. Ein Bayer-Spieler hatte den Ball noch unabsichtlich verlängert.

Es war nur der Auftakt einer wilden, chancenreichen ersten Halbzeit. Dominierte der FC Bayern die Anfangsphase, kam Leverkusen nach rund 20 Minuten etwas besser ins Spiel. Der Ausgleich dann fast aus dem Nichts: Alex Grimaldo zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel (24.).

Torchancen im Minutentakt

Ein herber Dämpfer für die Gastgeber, zusätzliche Motivation für Leverkusen. Die Gäste nun mit einigen Hochkarätern im Minutentakt - und immer mittendrin: Sturm-Neuzugang Victor Boniface: einmal aus kurzer Distanz knapp vorbei (32.), einmal ins Tor - aber im Abseits (33.).

Der FC Bayern wollte natürlich nicht nur zuschauen. Auch im Leverkusener Strafraum wurde es einige Mal knackig. Müller scheiterte an Torwart Hradecky (35.), auch bei einem Schlenzer von Sané (43.), einem Goretzka-Kopfball (44.) und einem Gnabry-Schuss aus spitzem Winkel (45.) verdeutlichte der Leverkusener Keeper anschaulich, wie er einst zu Frankfurter Zeiten zu seinem Spitznamen "Spinne" kam.

Fast schon logisch: So intensiv wie in Halbzeit eins, konnte es nach dem Seitenwechsel nicht weitergehen. Beide Teams schraubten etwas zurück, vor den beiden Toren blieb es zunächst jedoch hochklassig.

Immer wieder Boniface

Leverkusens Boniface läutete mit einem Schuss von der Mittellinie (52.) aufs Tordach den zweiten Durchgang ein. FCB-Torwart Ulreich hatte zu weit vor seinem Kasten gestanden. Fünf Minuten später dann die Bayern: Harry Kane scheiterte aus kurzer Distanz - wieder einmal an Hradecky, der mit einem sensationellen Fußreflex die Münchner Führung verhinderte (57.).

Eine zwischenzeitlich ruhigere Phase ebnete nun den Weg für ein furioses Finale. Florian Wirtz an den Bayern-Pfosten (78.), der eingewechselte Musiala im letzten Moment gestoppt (80.), im Gegenzug rettete Ulreich gegen Boniface (80.) - in der Schlussphase suchten beide Teams noch den Weg zum "Dreier".

Goretzka lässt Bayern vom Sieg träumen

An dem schnupperten kurz die Bayern. Einen feinen Spielzug über den linken Flügel vollendete Goretzka. Am Elfmeterpunkt fast völlig freistehend von Mathys Tel bedient, schob er zur 2:1-Führung ein (86.). Doch Leverkusen unterstrich, dass es in dieser Saison in der Spitzengruppe mitspielen will.

Umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit kostet Punkt

In der Nachspielzeit gab es Elfmeter für die Gäste, Alonso Davies hatte unnötig Leverkusens Jonas Hofmann gefoult. Der Pfiff auf Bayern-Seite nicht unumstritten. "Was machen wir da?", fragte Thomas Müller nach dem Spiel rhetorisch: "Wir spielen immer noch einen Kontaktsport ... Klar, kannste pfeifen, du findest schon Argumente dafür, aber er ist sehr soft."

Exequiel Palacios verwandelte - nach Prüfung der Szene durch den Video-Schiedsrichter - sicher zum verdienten 2:2-Ausgleich.