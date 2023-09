Großeinsatz bei Asylbewerberunterkunft in Bamberg

Auf dem Gelände der Asylbewerberunterkunft in Bamberg läuft seit Freitagmittag ein Großeinsatz der Polizei. Laut Ermittlern will sich eine Gruppe von rund 40 Personen unberechtigt Zutritt zum Areal des Ankerzentrums verschaffen. Vor Ort sind Einsatzkräfte der Bamberger Polizei sowie mittel- und unterfränkische Polizisten.

Ankerzentrum Bamberg: Auseinandersetzung löst Polizeieinsatz aus

Bereits am Donnerstagabend war die Polizei mit vielen Kräften und Unterstützung aus Mittel- und Unterfranken bei der Asylbewerberunterkunft in Bamberg im Einsatz. Grund für diesen Großeinsatz war eine Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Bewohnern der Einrichtung, die von rund 100 Schaulustigen verfolgt wurde. Sieben Personen wurden verletzt, vier davon mussten mit blutigen Kopfwunden in Krankenhäuser gebracht werden. Vor Ort stellten die Beamten zahlreiche Besenstiele und Eisenstangen sicher. Bis zum frühen Freitagmorgen waren Beamte an der Asylbewerberunterkunft in Bamberg, um ein erneutes Aufflammen des Konflikts zu verhindern.