100 Tage bis Olympia 2024: Das sind Bayerns Medaillenjäger

Camilla Kemp & Tim Elter - Die Surf-Sensation im Blick

Ganz anders, weil deutlich unbelasteter, gehen die beiden Surfer Camilla Kemp und Tim Elter, die beide in Portugal, aber auch am Olympiastützpunkt München trainieren, ins Abenteuer Olympia. Alleine ihre Qualifikation ist eine Riesen-Überraschung für die kleine Surf-Nation Deutschland.

Die 28-jährige Kemp schrieb durch ihre Qualifikation direkt Geschichte, sie wird die erste deutsche Surferin bei Olympia sein. Elter (20 Jahre) gilt als großes Talent und kam eigentlich noch gar nicht für Paris in Frage. Doch aufgrund einer Verletzung im deutschen Kader nahm er doch noch bei den World Surfing Games in Puerto Rico teil und qualifizierte sich aus dem Nichts für Paris - beziehungsweise für Tahiti.

Auf der Insel im Südpazifik, über 15.000 Kilometer entfernt vom eigentlichen Olympia-Trubel, erwarten Kemp, Elter und Co. nicht nur wunderschöne tropische Landschaften, sondern auch eine der gefährlichsten Surf-Wellen der Welt. Der Respekt aller Surfer ist groß, Kemp und Elter reisten erst Anfang April genau dort hin, um sich mit der Olympia-Welle vertraut zu machen. Trotz ihres Underdog-Status hoffen beide, die Olympia-Sensation mit einer Medaille perfekt zu machen.

Gina Lückenkemper - Alles fürs 100-Meter-Finale

Sie ist DAS Aushängeschild in der deutschen Leichtathletik - obwohl sie wohl auch in Paris nicht um eine Medaille laufen wird. Dennoch fährt Gina Lückenkemper, die Doppel-Europameisterin von München 2022 - alles andere als ambitionslos zu ihren dritten Olympischen Spielen. Das große Ziel, für das die Wahl-Bambergerin 2019 extra in die Trainingsgruppe von Lance Brauman in Florida gewechselt ist: das olympische Sprint-Finale am 3. August im Stade de France.

Laut Brauman sei es noch nie so schwer gewesen, sich genau dafür zu qualifizieren. Die Konkurrenz ist stark, deshalb geht es nun darum, die Kräfte richtig zu bündeln: Vergangenes Jahr startete Lückenkemper von Januar bis zur WM in Budapest im August jeden Monat bei einem Rennen und schied bei der WM dann im Halbfinale aus. Deshalb setzt die 27-Jährige nun bewusst auf weniger Events und mehr Zeit in den USA bei ihren prominenten Trainingspartnern wie US-Superstar Noah Lyles.