"Sommer gerettet": Bayern-Stars schießen DFB-Frauen nach Paris

Mit Hrubesch nach Paris: Ziel Olympia-Finale

Hrubesch selbst wollte nicht über seinen Verdienst sprechen, sondern stellte sein Team in den Mittelpunkt: "Sie sind über ihre Grenzen gegangen. Sie wollten dieses Spiel und das hat man heute eindrucksvoll bewiesen. (...) In erster Linie ist es mir wichtig, dass die Mädels da hinfahren. Das ist das absolute Highlight. Jetzt musst du sehen, dass du auch ins Endspiel kommst."

Doppelwechsel zeigt zunächst keine Wirkung

"Es geht nicht nur um Olympia", hatte Kapitänin Alexandra Popp vorab gesagt, sondern nach dem WM-Debakel 2023 auch darum, "das Gesicht zu wahren". Bundestrainer Horst Hrubesch, der vor dem Spiel erneut Optimismus versprüht, wechselte die Startelf im Vergleich zum Frankreich-Spiel auf zwei Positionen. FCB-Spielerin Sydney Lohmann ersetzte ihre Teamkollegin Lea Schüller im Sturm neben Popp, auf dem Flügel erhielt Jule Brandt den Vorzug vor Svenja Huth. Die gleichen Wechsel hatte Hrubesch auch in der Halbzeit gegen Frankreich getätigt und damit frischen Wind ins eigene Spiel gebracht.

DFB-Team trifft Pfosten - Niederlande besser

Doch die erste Halbzeit ging über weite Teile an die Niederlande. Die Gastgeberinnen zeigten sicheres Kombinationsspiel und hatten durch die erst 18 Jahre alte Wiebke Kaptein den ersten gefährlichen Abschluss. Das DFB-Team tat sich im Aufbauspiel gegen die hoch pressenden Niederländerinnen schwer, zumeist musste es sich dem Druck mit langen Bällen auf Popp entziehen. Aus dem Nichts dann aber doch fast die deutsche Führung: Sjoeke Nüsken schoss aus 20 Metern an den Pfosten (25.). Kurz vor der Pause fand Bayern-Verteidigerin Giulia Gwinn dann erstmals den Kopf von Popp, die zu unplatziert abschloss (43.).

Oberdorf leitet Führung ein - Hrubeschs goldenes Händchen

Die Pause tat dem deutschen Team spürbar gut. Direkt mit mehr Schwung und Torgefahr kam die Hrubesch-Elf aus der Kabine und verzeichnete durch Nüsken den nächsten guten Abschluss (47.). Kurz darauf das vermeintliche 1:0 durch Lea Schüller, die für die wirkungslose Sydney Lohmann ins Spiel kam – doch die Fahne der Assistentin ging zu Recht hoch. Es entwickelte sich eine offene Partie mit Vorteilen für Deutschland.

In einer Phase, in der Lea Schüller gerade verletzungsbedingt behandelt wurde und das deutsche Team in Unterzahl war, leitete Lena Oberdorf den Angriff zum 1:0 ein. Im Strafraum setzte sich die Bald-Bayerin kraftvoll gegen zwei Verteidigerinnen durch, Klara Bühl schob den freien Ball per Abstauber über die Linie. Kurze Zeit später war es wieder Bühl, die nach einer Ecke im zweiten Versuch in die Mitte flankte, dort stieg Schüller am höchsten und versenkte die Kugel per Kopf zum 2:0.

Spanien gewinnt Nations League

Die spanischen Fußballerinnen hatten bereits am frühen Abend die erstmalige Auflage der Nations League gewonnen. Im Finale von Sevilla siegte der Weltmeister am Mittwochabend 2:0 (1:0) gegen Deutschlands Halbfinal-Bezwinger Frankreich.