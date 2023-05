Nach 0:0 gegen Rostock: Club muss weiter zittern

Ein Sieg hätte gereicht und der Club hätte nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen können. Doch das Team von Dieter Hecking kam gegen Rostock nicht über ein 0:0 hinaus. Für den 1. FC Nürnberg ist der eine Punkt zu wenig, für Hansa reicht er zum Klassenerhalt.

Club bekommt den Ball nicht ins Tor

Die Nürnberger starteten gut, hatten die Partie gut im Griff, fanden allerdings nicht den Weg zum Hansa-Tor. Im Strafraum waren die Rostocker die etwas gefährlichere Mannschaft. Kurz vor der Pause verursachte Carl Klaus unnötig einen Freistoß, als der Nürnberger Keeper den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte. Damian Roßbach bugsierte den Ball ins Tor - doch nach Sichtung der Videobilder wurde der Treffer wegen Abseits nicht gegeben.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der Club erst in der Schlussviertelstunde den Druck und kam dem Führungstreffer immer näher. Doch alle Versuche gingen am Tor vorbei. Es blieb beim 0:0. Der Club hat als 15. nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den Arminia Bielefeld belegt. Nächste Woche spielt der Club in Paderborn, Bielefeld muss in Magdeburg ran.