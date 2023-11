DFB-Pokal: Lohkemper schießt Nürnberg ins Achtelfinale

Sie wussten alle, bei wem sie sich zu bedanken hatten: Felix Lohkemper wurde beim Zweitligaduell im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock zum Matchwinner. Der Joker sicherte dem Club mit seinen Treffern den Einzug in die nächste Runde.

Statistisch gesehen ging die erste Hälfte klar an den Club. Das Spiel war überwiegend in den Händen der Franken, doch es mangelte an klaren Torchancen.

Die Gäste aus Rostock hielten sich zurück und versuchten es immer wieder über Konter nach vorne. Damit blieben sie zwar erfolglos, zeigten aber auch die Schwachstellen der Nürnberger auf.

Nürnbergs Großchancen blieben wirkungslos

Nach Wiederanpfiff blieb der Club zunächst durch Großchancen von Jens Castrop und Can Uzun am Drücker, aber wie schon in Hälfte eins auch hier ohne Wirkung.

Das rächte sich: In der 58. Minute brachte Hansas José Francisco dos Santos Junior den Ball im Fünfmeterraum nach Vorarbeit von Ingelsson im rechten Eck unter.

Doch nur fünf Minuten später kam die Antwort von Nürnberg. Was über 45 Minuten nicht gelingen konnte, lief ab der 63. Minute für den FCN. Kanji Okunuki konnte ein Zuspiel von Benjamin Goller sehenswert unter der Latte unterbringen - 1:1 - alles wieder offen.