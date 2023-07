1. FC Nürnberg gibt Duah ab und findet in England Ersatz

Der eine geht, ein anderer kommt, hieß es am Mittwoch beim 1. FC Nürnberg. Die Franken gaben zunächst bekannt, dass Toptorjäger Kwadwo Duah den Verein Richtung Bulgarien verlässt, um wenig später die siebte Neuverpflichtung der laufenden Saison zu verkünden. Joseph Hungbo wechselt vom englischen Zweitligisten FC Watford an den Valznerweiher.

Duah-Wechsel nach Bulgarien deutete sich an

Der Transfer von Duah zu Ludogoresz Rasgrad kam wenig überraschend. Schon am Samstag hatte Sportvorstand Dieter Hecking am Rande des Testspiels gegen den 1. FC Saarbrücken Verhandlungen mit dem mehrfachen bulgarischen Meister bestätigt. Duah selbst absolvierte gegen die Saarländer nur noch ein leichtes Aufwärmprogramm, kam im Spiel aber nicht mehr zum Einsatz. Angesichts das Verletzungspechs, das den Franken auch in dieser Vorbereitung treu war, ein logischer Schritt.

Der Transfer sei eine "Abwägung zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Aspekten" gewesen, erklärt Hecking in einer Pressemitteilung. Für Duah erhält der FCN eine Ablöse in Höhe von drei Millionen, die laut Medienberichten aufgrund erfolgsabhängiger Boni noch ansteigen kann. Bei seinem neuen Verein ist der Schweizer der teuerste Neuzugang aller Zeiten. Der 26-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison mit elf Treffern maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt. Seine Tore müssen die Nürnberger nun auf andere Schultern verteilen.

Neuzgang Hungbo bringt "spannenden Mix"

Eine davon ist Joseph Hungbo, dessen Verpflichtung der Club wenig später bekanntgab. Der 23-jährige Engländer kommt vom FC Watford aus der zweitklassigen Championship. Linksfuß Hungbo ist auf dem rechten Flügel zuhause.

"Mit seiner Physis, Schnelligkeit und seinem besonderen linken Fuß bietet er uns auf dem rechten Flügel einen spannenden Mix an“, freut sich Kaderplaner Olaf Rebbe auf den neuen Mann. Hungbo, der seine künftigen Teamkollegen schon beim Test gegen den FC Arsenal am vergangenen Donnerstag im Stadion begutachtete, ist nach eigener Aussage "begeistert" von seinem neuen Arbeitgeber: "Der FCN hat immer noch eine krasse Strahlkraft, eine große Fangemeinde und fast immer 30.000 Zuschauer bei Heimspielen im Stadion. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, dort zum ersten Mal aufzulaufen.“

Duah-Millionen schaffen finanziellen Spielraum - kommt noch ein Stürmer?

Wieviel der Club sich die Dienste des Engländers kosten lässt, ist nicht bekannt. Klar ist, die Duah-Millionen schaffen finanziellen Spielraum für weitere Transfers. Besonders auf der Stürmerposition wäre nun Bedarf. Mit Manuel Wintzheimer (Leihe nach Bielefeld), Pascal Köpke (MSV Duisburg) und Erik Shuranov (Maccabi Haifa) haben drei Angreifer den Verein verlassen. Derzeit genießt Christoph Daferner kaum Konkurrenz im Sturmzentrum.

Gleichwohl sind die Franken dem Vernehmen nach weiterhin interessiert, Florian Flick fest zu verpflichten. Der defensive Mittelfeldspieler von Schalke 04 verbrachte die Rückrunde auf Leihbasis in Nürnberg und soll auch zukünftig für die Franken auflaufen. Derzeit fällt Flick noch mit einem im Saisonfinale erlittenen Mittelfußbruch aus. Zuletzt lagen Schalke und der FCN mit ihren finanziellen Vorstellungen weit auseinander. Das könnte sich nach dem Abgang von Kwadwo Duah nun ändern. Die Kaderbaustelle 1. FC Nürnberg ist wohl noch nicht behoben.