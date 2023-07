1. FC Nürnberg hält bei Havertz-Debüt gegen FC Arsenal mit

Der 1. FC Nürnberg bereitete Arsenals Millionen-Kader vor 18.781 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion ordentlich Probleme. Ähnlich wie im Vorjahr, als das Kräftemessen mit den Engländern in der Saisonvorbereitung mit 3:5 verloren ging, hielt der Zweitligist gut mit und darf vor dem ersten Zweitliga-Spieltrag in knapp zwei Wochen (30.07., 13.30 Uhr bei Hansa Rostock) einen guten Schuss Selbstvertrauen mitnehmen.

Früher Rückstand - FCN stemmt sich dagegen

Die Gäste aus der Premier League starteten druckvoll und bereiteten den fränkischen Abwehrspielern um Neuzugang Ivan Marquez mit schnellen Angriffen ordentlich Probleme. Nürnbergs neues japanisches Sturm-Duo Daichi Hayashi und Kanji Okunuki kam hingegen fast gar nicht an den Ball. Nach einem schönen Flachschuss von Buyako Saka (7. Minute) musste FCN-Keeper Christian Mathenia das erste Mal hinter sich greifen. Arsenal dominierte gegen zurückhaltende Nürnberger, die das Spiel ergebnistechnisch aber offen hielten.

Okunuki nutzt Torwartfehler eiskalt aus

Nach der Halbzeit wechselten die Gäste neben dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz auch Gabriel Jesus ein. Der brasilianische Nationalstürmer (53.) legte den Ball knapp neben, Folarin Balogun (61.) traf genau an den Pfosten. Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich, als Nürnbergs Neuzugang Okunuki (62.) einen katastrophalen Pass von Arsenal-Torwart Karl Hein nutzte und quasi mit der Balleroberung aus rund 25 Metern abzog.

Handwerker: "Gibt uns ein gutes Gefühl"

Die Hausherren in ihrem neuen schwarz-rot gestreiften Heimtrikot spielten nun deutlich mutiger und glaubten an die Überraschung. Statt Einbahnstraßenfußball sahen die Fans plötzlich ein munteres Hin und Her. Christoph Daferner (74.) hatte die dicke Chance für den Club, traf aber nur das Aluminium. Auf der Gegenseite verpasste erneut Balogun (90.) den Sieg für die Engländer.

"Das ist ein Ergebnis, das uns schon ein gutes Gefühl gibt, auch wenn man es nicht überbewerten darf. Arsenal ist schon ein anderes Level", sagte Tim handwerker nach der Partie. Trainer Cristian Fiel freute sich über die Leistung und darüber, dass er viele Erkenntnisse sammeln konnte: "Alle waren bemüht, alle haben Vollgas gegeben. Das war das, was wir verlangt haben."