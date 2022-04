1:1 bei Union: Fürth schrammt am ersten Auswärtssieg vorbei

Fürth zeigte bei Union Berlin , dass sie sich unbedingt mit Anstand aus der Bundesliga verabschieden wollen. Trainer Stefan Leitl wähle wählte mit einem 4-3-3 einen spielerischen Ansatz. Der wurde mit dem verdienten Führungstreffer belohnt. Am Ende musste sich Fürth mit einem 1:1-Achtungserfolg gegen den Tabellensechsten abfinden.

Ein Weckruf, dann erstürmt sich die SpVgg die Führung

Einen Schreckmoment mussten die Franken in der Anfangsphase überstehen. Nick Viergever wehrte einen Schuss der Berliner(12.) beinahe (12.) ins eigene Tor ab. Danach stürmte der Absteiger in Richtung gegnerischer Kasten. Tobias Raschl schoss aus 21 Metern (18.) hart auf die obere rechte Ecke, der Ball prallte an die Unterkante der Latte und fliegt von dort vor die Linie. In der 21. Minute fehlten bei Branimir Hrgota nur Zentimeter zum Führungstreffer. Der gelang ihm keine Viertelstunde später. In der 33. Minute donnerte er die Kugel aus rund 13 Metern mit dem linken Fuß unhaltbar in den linken Winkel.

Fürther Kräfte schwinden nach einer Stunde, folgenreicher Patzer

Die Franken schafften nach der Halbzeitpause einen ordentlichen Wiedereinstieg. Nachdem Jessic Ngankam und Hrgota eine Überzahlsituation im letzten Felddrittel erspielten, war nur das letzte Zuspiel etwas ungenau. So konnte Keeper Frederik Rönnow (52.) die Kugel abfangen.

Nach einer Stunde schwanden die Kräfte der Fürther. Dann wurde Nick Viergever in der Defensive der SpVgg auch noch im eigenen Sechzehner durch einen verspäteten Querpass von Torhüter Andreas Linde unter Druck gesetzt. Die Folge: Sven Michel attackierte den Niederländer, nahm ihm den Ball ab und schob aus vier Metern in den leeren Kasten (72.) zum Ausgleichstreffer ein. Leitl brachte (85.) mit Dickson Abiama noch einen frischen Angreifer. Der durchaus verdienste Siegtreffer sollte aber ausbleiben.