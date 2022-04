Favoritensterben in München geht weiter: Auch Ruud ausgeschieden

Ruud ist nach Alexander Zverev der nächste Topfavorit, der ausgeschieden ist. Der Norweger war in München an Position zwei gesetzt. Der an Nummer eins gesetzte Tennis-Olympiasieger aus Hamburg war bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert.

Letzter verbliebener Deutscher kämpft um das Weiterkommen

Oscar Otte hat am Freitag als einziger Deutscher noch die Chance auf das Halbfinale. Der Kölner trifft auf den Chilenen Alejandro Tabilo. Wir übertragen die Partie live auf BR24 Sport.

Zandschulp im Halbfinale gegen Bezwinger des Titelverteidigers

Im zweiten Halbfinale seiner Karriere trifft van de Zandschulp am Samstag auf den Serben Miomir Kecmanovic. Der hatte den Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili (Georgien) mit 7:6 (7:2), 6:2 aus dem Turnier geworfen.