Wie Maximilian Krah seine TikTok-Beschränkung umgehen will

Wenn es darum geht, Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren, gilt die AfD als erfolgreichste deutsche Partei in den Sozialen Medien. Besonders erfolgreich ist sie auf der Kurzvideoplattform TikTok.

Zum Hintergrund: Warum die AfD auf TikTok so erfolgreich ist

TikTok drosselt die Reichweite von Krahs Videos

Auch Maximilian Krah, der inzwischen stark in die Kritik geratene AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, ist auf TikTok eine große Nummer. Auf der Videoplattform hat er 47.500 Follower. Seine Videos haben bislang mehr als 610.000 Likes erhalten. Es wären sicher noch mehr, wenn nicht TikTok im März die Reichweite von Krahs Account gedrosselt hätte. Die Plattform warf ihm nicht näher benannte, wiederholte Verstöße gegen die Community-Richtlinien vor. Zukünftige Videos, die Krah poste, könnten 90 Tage lang "nicht für den 'Für Dich'-Feed empfohlen werden", schrieb TikTok damals.

Das ist schmerzhaft für Krah, denn der 'Für Dich'-Feed ist eine Möglichkeit, die eigene Reichweite enorm zu erhöhen. Im 'Für Dich'-Feed kann man nämlich auch Inhalte von Accounts angezeigt bekommen, denen man gar nicht folgt – wenn der mächtige TikTok-Algorithmus meint, dass der Content zu den persönlichen Interessen passt. Diese Möglichkeit hat Krah nun also nicht – und das bis Mitte Juni, wenn die Europawahl schon vorbei ist.

Ein Telegram-Kanal für die "rechte TikTok-Übernahme"

Auf dem Messengerdienst Telegram gibt es seit dem 9. März den Kanal "TikTok-Guerilla", auf dem man laut Beschreibung "alles zur rechten TikTok-Übernahme" findet. Im ersten Post wird das Ziel ausgegeben, "zensierte rechte TikToker mit viralen Videos auf alle Bildschirme" zu bringen. Rechts heißt in diesem Fall vermutlich AfD. Denn es geht in dem Kanal vor allem um die TikTok-Accounts von AfD-Politikern. Zum Beispiel den von Eric Engelhardt, Vorsitzender der Jungen Alternative Thüringen. Die Junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD.

Zum anderen um Maximilian Krah selbst. Am 23. April beklagt sich der Spitzenkandidat der AfD in dem Telegram-Kanal darüber, dass er auf den großen Plattformen TikTok, Instagram und YouTube in seiner Reichweite beschränkt sei. Um diese "Bevormundung zu überwinden", ruft er dazu auf, seine Videos herunterzuladen und wieder neu hochzuladen: "Wenn Du Videos von mir siehst, lade sie herunter und schneide sie, unterlege sie mit Untertiteln und eigener Musik und lade sie auf alle Plattformen, die Du magst." So könne man die Reichweitenbeschränkung umgehen.