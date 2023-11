AI killed the Music-Star? Wie KI die Musik revolutioniert

50 Jahre ist die Trennung der Beatles nun her, doch nun leben sie wieder auf – zumindest musikalisch. Heute erscheint mit "Now And Then" ein neuer Song der legendären Band aus Liverpool. Das Lied war Ende der 70er von John Lennon geschrieben und eingesungen worden. Nach seiner Ermordung übergab Yoko Ono die Aufnahme den verbleibenden drei Ex-Beatles. Doch lange Zeit war es nicht möglich, Lennons Stimme zu extrahieren. Mithilfe von KI ist das möglich und so kann "Now and Then" nun endlich veröffentlicht werden – begleitet von einer 12-minütigen Dokumentation.

