Online-Game: Wie Schüler lernen, Extremisten zu durchschauen

Im Verlauf des Spiels wird immer klarer, dass Constable Truth alles andere als ein Naturschützer ist: In Wirklichkeit hetzt er gegen Geflüchtete und Andersdenkende und verbreitet Verschwörungstheorien sowie rechtsextremes Gedankengut.

Letztendlich geht es um die Frage, ob die Schüler den Rechtsextremisten, dessen Agenda immer sichtbarer zutage tritt, unterstützen oder ihn enttarnen, bevor die Gewalt eskaliert.

Nach dem Spiel werden die getroffenen Entscheidungen diskutiert

Nach dem Spiel reflektieren Schülerinnen und Schüler und Lehrkraft mithilfe eines Baumdiagramms alle Entscheidungen, die sie im Spielverlauf getroffen haben.

"Schülerinnen und Schüler lernen dabei, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben und entwickeln eine höhere Kompetenz beim Erkennen von extremistischen Botschaften wie Fake News und Propaganda." Rupert Grübl, Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit

Weil ihre Schüler Gaming-Experten und viel in der Welt der sozialen Medien seien, “bringt 'Augen auf!' die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler auf hervorragende Art und Weise in die Schule", sagte Sylvie Schnaubelt, Schulleiterin der Dominik-Brunner-Realschule in Poing. So ließen sich Medienpädagogik und Lehrplaninhalte mehrerer Fächer schülerbezogen und interaktiv vermitteln.

"Augen auf!"-Workshops für Lehrkräfte

Das Online-Game richtet sich an Jugendliche ab der 8. Klasse. Lehrkräfte, die das Spiel selbst einsetzen wollen, können sich auf www.game-augen-auf.de dafür registrieren. Auf der Website gibt es auch ein Handbuch mit Tipps und Unterlagen für die Vor- und Nachbereitung inklusive einiger Stundenentwürfe. Außerdem bietet die BLZ ab März 2022 in regelmäßigen Abständen Workshops für Lehrkräfte an.