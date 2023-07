Trainingsdaten für KI sind voller privater Informationen

LAION zeigt sich transparent

LAION ist ein Zusammenschluss von Freiwilligen aus Europa und Nordamerika. Zu den Gründern gehört Christoph Schuhmann, von Beruf Informatik-Lehrer in Hamburg. Er sagt dem BR: "Wir haben LAION aus Begeisterung für diese KI-Technologie gegründet und dem Wunsch, dass das demokratisiert wird und es am Ende nicht nur zwei, drei großen Firmen gibt."

Die Methode der radikalen Transparenz unterscheidet LAION von der Konkurrenz wie Microsoft, Google, Midjourney oder OpenAI. Über deren Trainingsmaterial und Methodik ist wenig bekannt. Die vier Unternehmen ließen Fragen des BR, wie Trainingsdaten zusammengesetzt und verwendet werden, unbeantwortet. Will man die Lieferkette von populären KI-Bildgeneratoren untersuchen, sind LAIONs Datensätze, Modelle und Werkzeuge aktuell die einzige Möglichkeit - für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie Journalisten und Journalistinnen.

EU-Gesetzgebung nimmt Trainingsdaten in den Blick

Mehr Transparenz in Sachen Trainingsdaten sieht die EU in der geplanten Gesetzgebung zur Künstlichen Intelligenz vor, dem sogenannten AI Act. Unklar ist aber, wie genau die künftigen Regelungen aussehen sollen. Was jedoch klar ist: Eine Menge Interessensgruppen versuchen, auf die Gesetzgebung einzuwirken: OpenAI, Google und Microsoft lobbyieren für eine Regulierung nach ihren Vorstellungen.

Auch LAION schaltete sich mit einem offenen Brief in die Debatte ein. Derzeit wird noch verhandelt: "Was im AI Act stehen wird, ist in Teilen noch offen. Momentan ist ein wichtiges Diskussionsthema, ob generative KI als Hochrisikogruppe gewertet und reguliert wird", sagt Sandra Wachter, Professorin am Oxford Internet Institute. Bis Ende des Jahres sollen die EU-Regeln stehen und 2025 in Kraft treten. Bis dahin laufen die Systeme weiter wie bisher.