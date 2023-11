Mit KI auf der Jagd nach den Geheimnissen der Antike

Im Jahr 79 nach Christus begräbt der Vesuv die römische Stadt Pompeji unter Lava und Asche – und damit auch die Bibliothek der Villa von Lucius Calpurnius Piso, dem Schwiegervater Julius Caesars. In ihr befinden sich hunderte wertvolle Schriftrollen. Seit der Ausgrabung der Villa im Jahr 1750 faszinieren die karbonisierten "Herkulanensischen Papyri" die Forschung. Denn im Inneren der kohlschwarzen Ascheblöcke warten unbekannte antike Texte auf ihre Entdeckung. Lange jedoch ist jeder Versuch gescheitert, die fragilen Überreste zu öffnen oder gar zu lesen. Einer ungewöhnlichen Allianz aus Forschern, Computernerds und Tech-Unternehmern gelang nun der Durchbruch.

Berliner Student macht den entscheidenden Durchbruch

Eigentlich hat Youssef Nader nicht viel mit alten römischen Schriftrollen am Hut. Der 27-Jährige studiert in Berlin Informatik, nimmt gerne an KI-Wettbewerben im Internet teil. Seine Spezialität ist maschinelles Lernen, also: einer KI beizubringen, wie sie in chaotischen Datenhaufen komplexe Muster erkennen kann.

Internet-Community knackt den Code der alten Schriften

Nader ist Mitglied der Internet-Community Kaggle, in der sich KI-Fans gegenseitig mit Rätselaufgaben aus der Welt des Machine Learning herausfordern. Am liebsten mag er dort ungewöhnliche Aufgaben, die kreatives Denken erfordern. So wird er auf die "Vesuvius Challenge" aufmerksam - und ist sofort neugierig: "Das Tolle an der Vesuvius-Challenge ist einerseits, dass es da dieses knifflige technische Problem gibt, das echt schwer zu lösen ist, und dazu kommt auch noch der historische Aspekt, der mich fasziniert hat, selbst wenn ich mal nicht vorankam." Der gebürtige Ägypter fühlt sich an die Entschlüsselung des Steins von Rosette erinnert - und macht sich ans Programmieren.

Teilchenbeschleuniger durchleuchtet die verkohlten Schriftrollen

Die Bilder, die Youssef mit seiner KI auslesen will, stammen aus einem Teilchenbeschleuniger in Oxford. Mit diesem durchleuchtet ein Forscherteam um den Altertumswissenschaftler Brent Seales die Schriftrollen, ähnlich wie mit einem Röntgengerät. Doch obwohl die Scans hundertmal so genau sind wie klassische Röntgenbilder, bleiben die Worte unleserlich. Das Problem: die Schrift ist mit organischer kohlenstoffbasierter Tinte geschrieben und das Papyrus selbst ist ebenfalls kohlenstoffbasiert. Auf den Bildern ist die Schrift für das menschliche Auge einfach nicht erkennbar.