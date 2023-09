Was steckt hinter dem neuen UFO-Hype?

"Es gibt da Dinge am Himmel, die wir nicht verstehen." Das sagte Ex-US-Präsident Barack Obama dem US-Kanal Fox59 vor etwa zwei Jahren. Obama forderte damals, das Ganze näher zu untersuchen. Der einstmals mächtigste Mann der Welt ist nicht der Einzige, der sich Gedanken über nicht identifiziertes Flugobjekte macht, also UFOs, oder wie man heute eher sagt über UAPs, also Unidentified Aerial Phenomena, zu Deutsch also unidentifiziertes Luft-/Luftraum-Phänomen. Bei UAPs geht also hier nicht nur um physische Objekte, sondern auch auf atmosphärische oder andere Phänomene am Himmel, die nicht so einfach erklärt werden können.

Vor allem, seit die "New York Times" 2017 ein geheimes Programm zur Erforschung von UAPs enttarnte, gibt es in den USA einen regelrechten UAP-Boom. Zusätzlich veröffentlichte die Zeitung damals Videos, die umgehend das Internet elektrisierten.