Games-Förderung: Branchenverband fordert Verlässlichkeit

Nach Flop: Daedalic stellt Games-Entwicklung ein

Erst im Juli dieses Jahres hatte das renommierte Games-Studio Daedalic Entertainment unter anderem deswegen, weil das bislang teuerste Spiel des Studios, "The Lord of the Rings: Gollum" floppte, sein Entwicklungsstudio in Hamburg geschlossen und fungiert seitdem nur noch als Spiele-Publisher.

Keine Triple-A-Spiele aus Deutschland

So fehlen Entwicklungsstudios, die große AAA-Games mit international klangvollen Namen wie "Assassins Creed", "The Legend of Zelda", "Call of Duty", "Halo" oder "Final Fantasy" entwickeln könnten, in Deutschland völlig. Die Studie zeigt auf, dass nahezu 100 Prozent der Fördermittel in kleine Spiele mit einem Budget bis zu einer Million Euro fließen. Nur etwas weniger als zwei Prozent kommen AA-Spielen mit einem Budget bis zu 10 Millionen Euro zugute. AAA-Spiele fehlen auf der Förderliste. Dabei haben große, international erfolgreiche Games inzwischen Budgets von mehreren Hunderten Millionen Euro.

GAME fordert Aus- und Umbau des Förder-Systems

Vor diesem Hintergrund und nach den Ergebnissen der Studie fordert der GAME einen Aus- und Umbau der bisherigen Förderung: Zum einen kurzfristig die Erhöhung der Fördermittel auf 125 Millionen Euro, um den Förderstopp von 18 Monaten aufzuheben. Aber vor allem die gedeckelte Fonds-Förderung auf eine steuerliche Förderung umzustellen. Dies sei laut der vorliegenden Studie an nahezu allen erfolgreichen Games-Standorten längst Standard, so Falk. "Nur die steuerliche Förderung schafft die Planungssicherheit und Zuverlässigkeit, die Deutschland dauerhaft zu einem der international erfolgreichsten Games-Standorte machen kann.“

Umfeld für Studios jeder Größe in Deutschland schaffen

Wichtig sei es, damit ein Umfeld zu schaffen, in der sich Studios von unterschiedlicher Größe in Deutschland ansiedelten. Das schaffe eine gesunde Grundlage, auf der sich die Games-Branche stabil entwickeln könnte. Es sei, so Falk, fahrlässig, anderen die Potenziale, die die Games-Branche sowohl kulturell, technisch aber auch finanziell mit sich bringe, anderen zu überlassen.