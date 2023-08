Final Fantasy 16: Spektakuläre Action statt Strategie

Komplizierte Geschichte mit verwirrend vielen Namen und Daten

Die Geschichte, mit vielen fremden Orten, Namen und Funktionen, ist vor allem zu Beginn ziemlich verwirrend. Man braucht einige Zeit, um die komplizierten politischen Verhältnisse in Valisthea zu durchschauen und die unterschiedlichen Reiche und die Vielzahl an Figuren und ihre Interessen zu verstehen. In weiten Teilen des Landes breitet sich zudem eine zunächst nicht näher erklärte Seuche aus, die dazu führt, dass Vegetation und Tierwelt sterben und die Menschen hungern. Es ist also eine düstere, ziemlich komplizierte Geschichte.

Anfangs mehr Film als Game

All das wird in langen und sehr gut gemachten Filmszenen in Spielgrafik erzählt, manchmal mit ein bisschen zu viel Pathos – auch das ist typisch für Final Fantasy. Gerade zu Beginn des Spiels nehmen die Filmszenen scheinbar gar kein Ende mehr: Von den ersten 30 Minuten Spiel sind gut und gern 20 bis 25 Minuten reines Zuschauen. Dazwischen werden lediglich die Steuerung und die unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten im Kampf erklärt.

Spektakuläre Action statt Runden-Strategie

Und beim Kampfsystem liegt wohl die größte Änderung im Vergleich zu anderen Spielen der Serie: Bisher wurde meist in rundenbasierten Gefechten mit einer Gruppe von Helden gekämpft. Dadurch hatten einzelne Charaktere in der Gruppe ihre Rolle und Stärken, die man entsprechend verändern und ausbauen konnte. Der Fokus in Final Fantasy 16 liegt dagegen in der Action eines einzigen Haupthelden - Clive.