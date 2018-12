Drei mal Abtauchen in eine außergewöhnliche Spielwelt

Red Dead Redemption 2

Springen wir rund 2.300 Jahre in der Geschichte weiter auf einen anderen Kontinent und landen im Wilden Westen ganz am Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist die Welt von Arthur Morgan in "Red Dead Redemption 2", für Xbox One und Playstation 4.

Geld für den Trip nach Westen

Arthur ist Mitglied der Gang von Dutch van der Linde. Doch die Outlaws verbocken einen Banküberfall, verlieren alles und müssen im tiefsten Winter in die Berge fliehen. Durch das Erledigen zwielichtiger Aufträge – vom Kutschendiebstahl über Geldeintreiben bis zur Kopfgeldjagd – soll wieder Geld in die Bandenkasse kommen. Damit wollen die Gang-Mitglieder weiter nach Westen, um dort ein neues Leben anzufangen.

Ein Wow-Effekt nach dem anderen

"Red Dead Redemption 2" stellt den Wilden Westen für ein Actionspiel sehr realistisch dar. Den Machern gelingt dabei ein Wow-Effekt nach dem anderen: Egal, ob mit der großartig gestalteten Landschaft, in der mehr als 200 Tierarten leben, mit Wettereffekten oder den schrullig, authentischen Charakteren, bis hin zu Kleinigkeiten: Wenn Arthur beispielsweise einen unbefestigten Hang hinunterreitet und ihn dabei Steine und Felsbrocken überholen, die er zuvor losgetreten hat, dann ist das filmreif und schlicht eine neue Detailtiefe bei Open-World-Spielen.

Alle Western-Klischees eingebaut

Zugleich spielt "Red Dead Redemption 2" mit allen Western-Klischees vom Duell auf der Hauptstraße bis zum Ritt in den Sonnenuntergang, nimmt sie ein wenig auf die Schippe, aber ohne sie lächerlich zu machen. Der Spieler ist dabei vollkommen frei in der riesigen Welt, in der jede Entscheidung, jeder Vorfall Auswirkungen hat.

Waffe sitzt manchmal zu locker

Ein Manko ist, dass durch die nicht ganz eingängige Steuerung die Waffen zuweilen sehr, sehr locker sitzen – so locker, dass man auch mal scheißt, oder mit Messern wirft, ohne es eigentlich zu wollen. Wer bei so einer Gelegenheit versehentlich den Bar-Keeper erwischt, bekommt künftig an der Theke im Saloon keinen Whiskey mehr. Das Leben ist hart im Westen.

Eine Welt für Western- und Actionabenteuer-Fans

Der gerade herausgekommene Multiplayer-Modus, der noch im Beta-Stadium ist, verheißt dazu lange gemeinsame Abende am Lagerfeuer, im Saloon, im Sattel und in diversen gemeinsamen Abenteuern. So ist "Red Dead Redemption 2" für Western- und Actionabenteuer-Fans einfach Pflicht. Zudem kann man hier nicht nur einen liebevoll-kritischen Blick auf die raubeinigen Wurzeln der USA werfen, sondern zugleich die Zukunft von Open World Spielen erleben.