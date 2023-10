Extended Reality: Schafft XR 2024 den Durchbruch?

XR-Anwendungen, die Mehrwert lieferen

XR-Software-Entwickler René Kasperek glaubt, dass der XR-Technologie im kommenden Jahr der Durchbruch gelingt. Damit das gelingt, müssten XR-Anwendungen zum einen nützlich sein (Utility) und zum anderen leicht zu bedienen (Usability). Und in beiden Bereichen gebe es Fortschritte, sagte Kasperek auf den Medientagen München.

Es gebe einige XR-Apps, die den Nutzenden einen konkreten Mehrwert liefern: Die E-Commerce-Plattform Shopify, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, Online-Shops zu erstellen und zu verwalten, hat AR-Tools in seinen Online-Shops eingeführt. Händler können ihre Produkte zum Beispiel als 3D-Modell vorstellen.

Verbesserte Bedienbarkeit

Zum anderen verbessert sich die Bedienbarkeit bzw. die Mensch-Maschine-Kommunikation. "Die Computerschnittstellen der Zukunft werden durch maschinelles Lernen trainiert", erläuterte Kasperek in seinem Vortrag. Als Beispiele führte er die "beeindruckende KI-gestützte Gestensteuerung" von Apples Vision Pro Brille an.

XR kommt in immer mehr Bereichen zum Einsatz

Zudem gebe es immer mehr Bereiche, in denen XR-Anwendungen zum Einsatz kommen, sei es in Gesundheitswesen, Industrie, Unterhaltung, Tourismus oder Bildung. In der XRXPlorer School, einem Projekt des XR Hub Bavaria, können Schülerinnen und Schüler mithilfe von VR-Brillen die Städte der Zukunft entwerfen. Etwa eine Metropole, die komplett auf der Wasseroberfläche des Ozeans erbaut ist, konzipiert als Antwort auf den steigenden Meeresspiegel und die wachsende Weltbevölkerung.

Neue Technologien schaffen vor allem den Durchbruch, wenn man damit Geld verdienen kann, glaubt Kasperek: "Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ist bereits in vollem Gang, wie das Beispiel Amazon zeigt". Mit "Amazon Anywhere" kann man aus einem AR-Game heraus physische Produkte kaufen.

Apple und Meta entwickeln XR auch in Bayern

Die XR-Entwicklung findet übrigens zu einem gar nicht so kleinen Teil in Bayern statt. 2023 investieren mit Apple und Meta gleich zwei der großen Tech-Unternehmen in den Standort München, "XR bildet einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit hier", sagt Kasperek. Darüber hinaus investiert Bayern in spezialisierte XR-Hubs wie den XR Hub Bavaria. Diese Hubs bieten Unternehmen und Forschern Kasperek zufolge die notwendige Infrastruktur und Ressourcen, um gemeinsam an den nächsten Generationen von XR-Lösungen zu arbeiten.

Falls XR 2024 tatsächlich den Durchbruch schaffen sollte, würde auch Bayern seinen Anteil daran haben.