Medientage 2023 beginnen: Hauptthema KI

Ein Jahr ist es her, dass der Chatbot ChatGPT einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz gezeigt hat. Auch die Medienbranche diskutiert seitdem über Chancen und Risiken dieser Technologie. Das Programm der Medientage München zeigt, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sein können. Aber auch Risiken und notwendige Grenzen werden diskutiert. Am Eröffnungs-Gipfel der Medientage werden unter anderem der deutsche Google-Manager Philipp Justus oder der renommierte KI-Forscher Björn Ommer teilnehmen.

Viele Fragen im Umgang mit KI

Wie werden sich Geschäftsmodelle von Medienhäusern verändern? Welche Berufsbilder fallen weg, welche werden neu entstehen? Welche soziale Verantwortung haben Medien im Umgang mit künstlicher Intelligenz? Das sind einige der Fragen, die auf Panels während der Medientage München angesprochen werden. Der Anspruch der Organisatoren ist dabei groß: "Die durch KI beschleunigte Transformation wollen wir bei den Medientagen nicht nur begleiten, sondern ein Stück weit mitprägen", erklärt Stefan Sutor auf der Homepage der Medientage. Er ist Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH, die die Medientage veranstaltet.

KI im Bayerischen Rundfunk

Auch der BR wird seinen Umgang mit Künstlicher Intelligenz bei den Medientagen vorstellen. Man möchte die Technologie zum einen kritisch begleiten. Man habe dazu eine ethische Grundlage erarbeitet, erklärte BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs bereits gestern bei der Vorstellung der strategischen Ziele für das kommende Jahr. Zum anderen wolle man KI aber auch für den Journalismus nutzbar machen. "Wir haben im BR eine der stärksten KI-Redaktionen in der Republik", so Hinrichs. Es gehe aber auch darum, innerhalb der ARD und darüber hinaus Kompetenzen zu bündeln.

Tausende Besucher erwartet

Auch der Reformprozess bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland oder Innovationen im Radio- und Podcast-Bereich werden Themen bei den Medientagen sein. Dazu wird unter anderem auch über die Frage gesprochen, wie TikTok oder Twitch für journalistische Inhalte genutzt werden können. Außerdem wird diskutiert, wie Medien nachhaltig arbeiten können oder wie sich der Sportrechte-Markt ändern kann. Insgesamt finden im Rahmen der Medientage rund 100 Einzelveranstaltungen statt. Dazu werden an drei Tagen etwa 5000 Medienschaffende, Wissenschaftler und Politiker erwartet.

Neue Heimat für die Medientage

In diesem Jahr finden die Medientage bereits zum 37. Mal statt. Bislang traf sich die Medienbranche im Kongresszentrum ICM auf dem Messegelände. Jetzt ist das House of Communications im Werksviertel am Münchner Ostbahnhof zentraler Veranstaltungsort. Auch in umliegenden Gebäuden werden Workshops und Diskussionen stattfinden. Dazu zählt auch die Messe "Media for you". Diese richtet sich an Schüler und Studierende, die sich für Medienberufe interessieren. Sie können sich kostenlos für verschiedene Angebote anmelden.