Wirtschaftsstandort: Meta lässt sich in München nieder

Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz stehen für Meta, den Mutterkonzern von Facebook und Instagram, im Zentrum ihres neuen Standorts in München. 100 Mitarbeiter sollen hier im neuen Forschungszentrum arbeiten.

"München bietet hochqualifizierte Talente"

München biete perfekte Voraussetzungen sagt Europachefin Angelika Gifford: "Sie haben natürlich auch die großen Firmen, sie haben viele Dax-Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, sie haben tolle Universitäten, Hochschulabsolventen, hochqualifizierte Talente und last but not least 1.300 Startups, die hier schon ansässig sind."

Ehemaliges Gelände von Siemens

Besonders im Bereich der immersiven Technologien wie Virtual Reality sei München ein Anziehungspunkt für viele Unternehmen. Auf dem Gelände, wo früher Mikrochips von Siemens hergestellt wurden, geht es jetzt um KI und virtuelle Welten.

Enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Unternehmen

Schon jetzt arbeitet Meta sehr eng mit der Technischen Universität München und Firmen wie BMW zusammen. Jedoch ist Meta nicht der erste Big Tech-Konzern, der in die Landehauptstadt kommt. Schon Apple und die Google-Mutter Alphabet haben hier Millionen investiert.