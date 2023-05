Nach Hackerangriff: Krankenkassen kämpfen mit Ausfällen

Nach einem Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister haben zahlreiche Krankenkassen bereits seit Wochen Schwierigkeiten mit ihren Computersystemen. Zu den Betroffenen zählen unter anderen die DAK, die HKK und mehrere Betriebskrankenkassen.

20 Millionen Krankenversicherte betroffen

Die meisten Krankenkassen in Deutschland lassen ihre Computersysteme ganz oder zumindest teilweise von externen Firmen betreiben. Einer der größten IT-Dienstleister ist Bitmarck – ein Unternehmen aus Essen mit 1.600 Mitarbeitenden. Eigenen Angaben zufolge hängen 20 Millionen Krankenversicherte in der ein oder anderen Weise an den Systemen von Bitmarck.

Bereits im April verzeichnete das Unternehmen einen Hackerangriff auf ein Rechenzentrum in München und fuhr einen großen Teil der Systeme herunter. Die Hacker sollten nicht weiter vordringen können. Die Folge: Über 30 Krankenkassen hatten Probleme mit ihren Computern und konnten zum Teil kaum mehr Daten verarbeiten, wie Dirk Knop vom IT-Portal Heise erklärt.

Weitreichende Ausfälle

Diverse Dienste seien betroffen gewesen – etwa die Abwicklung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und der Zugriff auf die elektronische Patientenakte. Auch der Allround-Service mit der gesamten elektronischer Kommunikation wie Mail und Telefonie sei bei manchen Kassen nicht möglich gewesen. Andere wiederum hätten Probleme bei der Abfrage des Zuzahlungsbefreiungsstatus für Apotheken gehabt.

IT-Dienstleister Bitmarck will nun bis Ende dieser Woche die Kommunikationsfähigkeit wiederherstellen. Bis alles wieder reibungslos läuft, kann es laut Experten aber auch noch bis weit in die nächste Woche dauern.