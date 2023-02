Microsofts neue KI-Suche: Das nächte große Bing?

TechCrunch-Experte befürchtet wirtschaftliche Folgen für Inhalte-Anbieter im Netz

Frederic Lardinois vom US-Branchendienst "TechCrunch" hält die neue Suche für epochal. Zugleich warnt er aber vor den wirtschaftlichen Folgen, vor allem für die Anbieter von Inhalten. Man werde bei der KI-unterstützten Suche nicht mehr zur Internetseite geleitet, die den Inhalt bereitstellt. Stattdessen werde die Information auf der Suchmaschinen-Seite angezeigt.

"Wenn mir die Maschine ein Kochrezept gibt oder die letzten Spielergebnisse aus der Bundesliga, dann habe ich die direkt da drin. Das ist ein riesiger Unterschied. Denn diese Seiten leben davon, dass die Userinnen und User auf die Links von Bing, Google oder anderen Suchmaschinen klicken."

Chancen sieht der Tech-Journalist für Anbieter, mit originären Inhalten. Diese müssten aber über eine reine Nachrichten-Berichterstattung deutlich hinausgehen.

KI kommt auch zu Windows und Azure Cloud

Microsoft will KI-Lösungen künftig fest in sein Windows-Betriebssystem sowie in seine Azure Cloud einbauen. Damit könnten dann auch Firmen eigene KI-Anwendungen bei sich laufen lassen. Die Technologie dürfte das Geschäftsmodell von Suchmaschinen verändern. KI ist deutlich präziser, es kann umfangreiche Informationen übersichtlich zusammenfassen.

Experten vermuten, dass daneben eingeblendete Werbeanzeigen dann weniger häufig angeklickt werden. Vor allem Google wäre betroffen. Das Unternehmen will am späten Donnerstagnachmittag deutscher Zeit seine KI-Werkzeuge der Öffentlichkeit vorstellen. Auch die chinesische Suchmaschine "Baidu" will ab März KI in seine Ergebnisseiten einbauen.